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Си призвал США к стабильным отношениям на фоне голосования на Тайване

Фото: Джо Байден, президент США и Си Цзиньпин, лидер КНР (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал Соединенные Штаты Америки к стабильным отношениям на фоне выборов на Тайване.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Си заявил, что Китай хочет работать с США над улучшением связей между крупнейшими экономиками мира. 

"Китай готов сотрудничать с США для содействия стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений", - заявил лидер Китая. 

В частности он отметил, что Пекин и Вашингтон должны "искать больше выгод для своих двух народов, предоставлять больше общественных благ международному сообществу", а также стремиться к безопасности, всеобщему процветанию и открытости.

Всплеск дипломатической активности между Китаем и США

В прошлом году Си и глава Белого дома Джо Байден договорились восстановить отношения, которые находились в свободном падении в течение большей части 2023 года.

Уже на этой неделе представители оборонных ведомств США и Китая возобновили переговоры о координации политики в Пентагоне, а в среду, 10 января, заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер встретился с высокопоставленным дипломатом Лю Цзяньчао для "откровенных и конструктивных дискуссий". 

В частности Лю встретился и с основателем Bridgewater Associates Рэем Далио, а также бывшими министрами финансов Робертом Рубином и Тимоти Гайтнером. Переговоры были сосредоточены на укреплении доверия и уменьшении подозрений между странами. 

"Хотя разнообразные переговоры свидетельствуют о значительном повороте с начала 2023 года, вся эта дипломатическая добрая воля может быть подвергнута испытанию в эти выходные, когда избиратели Тайваня пойдут на избирательные участки, чтобы избрать нового президента", - пишет издание.

Выборы на Тайване

Как объясняет Bloomberg, в зависимости от результатов на выборах, Тайвань может развить более тесные связи с Китаем, или же приблизиться к Вашингтону. 

Financial Times сообщало о том, что Байден планирует отправить двухпартийную группу бывших высокопоставленных чиновников на Тайвань после голосования. США делали подобные шаги и в прошлом, что раздражало Китай. 

В этот вторник главный посол Пекина в Вашингтоне Се Фенг пытался преодолеть разногласия между США и Китаем по Тайваню. В своем видеообращении на Форуме по правам человека Центра Картера он заявил, что у Китая нет компромисса по Тайваню, впрочем, он также перечислил положительные сдвиги в отношениях между двумя странами.

"Самый широкий консенсус заключается в том, что мы должны наладить китайско-американские отношения, а не испортить их, что также является общим ожиданием международного сообщества", - сказал Си.

Обострение противостояния между Китаем и Тайванем

Китай рассматривает Тайвань как "сепаратистскую провинцию" и пытается восстановить над ним полный контроль. Островное государство, со своей стороны, считает себя независимым, с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

В конце декабря президент КНР Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Тайваня с материковым Китаем и пообещал решительно противодействовать любым попыткам "отделения" острова. Пекин также возобновил военную активность у острова.

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