Си Цзиньпин заверил, что Китай не хочет властвовать в Юго-Восточной Азии
Президент Китая Си Цзиньпин в ходе саммита Государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заверил, что не планирует управлять всем регионом. Он также пообещал не доводить до военных конфликтов.
Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на Associated Press.
"Китай решительно отвергает политику гегемонии и силы, желая дружеских отношений со своими соседями и установления долговременного мира в регионе, а значит, не будет искать господства в регионе и не будет притеснять своих меньших соседей", - сообщил Си Цзиньпин во время выступления.
Президент Китая также отметил, что Китаю не нужны военные конфликты и ссоры с соседними странами, в частности Тайванем.
Напомним, недавно власти Китая пригрозили сторонникам независимости Тайваня пожизненной уголовной ответственностью, речь идет о запрете на въезд на материк и на сотрудничество с китайскими компаниями.
Добавим, президент США Джо Байден пообещал Тайваню помощь в случае агрессии Пекина, и частично признанное островное государство уже начало подготовку военного резерва.
При этом китайские военные 10 ноября провели патрулирование боевой готовности в направлении Тайваньского пролива. Причиной тому стал визит американской делегации в Тайвань на военном самолете.