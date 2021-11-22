Сі Цзіньпін запевнив, що Китай не хоче панувати у Південно-Східній Азії

Президент Китаю Сі Цзіньпін під час саміту Держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) запевнив, що не планує керувати всім регіоном. Він також пообіцяв не доводити до військових конфліктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Китай рішуче відкидає політику гегемонії та сили, бажаючи дружніх відносин зі своїми сусідами та встановлення довготривалого миру в регіоні, а відтак не шукатиме панування у регіоні та не утискатиме своїх менших сусідів", - заявив Сі Цзіньпін під час виступу. Президент Китаю також відмітив, що Китаю не потрібні військові конфлікти та зварювання з сусідніми країнами, зокрема з Тайванем.