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Сі Цзіньпін запевнив, що Китай не хоче панувати у Південно-Східній Азії

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Пекін, Понеділок 22 листопада 2021 11:10
Сі Цзіньпін запевнив, що Китай не хоче панувати у Південно-Східній Азії Фото: Голова КНР Сі Цзіньпін (facebook com chinadaily.jpg)
Автор: РБК-Україна

Президент Китаю Сі Цзіньпін під час саміту Держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) запевнив, що не планує керувати всім регіоном. Він також пообіцяв не доводити до військових конфліктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Китай рішуче відкидає політику гегемонії та сили, бажаючи дружніх відносин зі своїми сусідами та встановлення довготривалого миру в регіоні, а відтак не шукатиме панування у регіоні та не утискатиме своїх менших сусідів", - заявив Сі Цзіньпін під час виступу.

Президент Китаю також відмітив, що Китаю не потрібні військові конфлікти та зварювання з сусідніми країнами, зокрема з Тайванем.

Нагадаємо, нещодавно влада Китаю пригрозила прихильникам незалежності Тайваню довічною кримінальною відповідальністю, мова йде про заборону на в'їзд на материк і на співпрацю з китайськими компаніями.

Додамо, президент США Джо Байден пообіцяв Тайваню допомогу в разі агресії Пекіна, і частково визнана острівна держава вже почала підготовку військового резерву.

При цьому китайські військові 10 листопада провели патрулювання бойової готовності у напрямку Тайванської протоки. Причиною тому став візит американської делегації до Тайваню на воєнному літаку.

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