Китай угрожает сторонникам независимости Тайваня пожизненным запретом на въезд

Власти Китая пригрозили сторонникам независимости Тайваня пожизненной уголовной ответственностью. Она подразумевает запрет на въезд на материк и на сотрудничество с китайскими компаниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что пресс-секретарь китайского управления по делам Тайваня Чжу Фэнлянь заявила, что сторонники независимости Тайваня будут нести пожизненную уголовную ответственность. Это первый случай, когда Китай сформулировал конкретные санкции для таких людей. В частности, в обнародованном списке значатся премьер-министр Тайваня Су Цзэн Чан, спикер парламента Ю Сы Кун и министр иностранных дел Джозеф Ву.

Под пожизненной уголовной ответственностью следует понимать запрет на въезд на материк и в особые административные районы Китая Гонконг и Макао. А также запрет на сотрудничество китайскими с организациями и компаниями. Таким образом, тайваньские компании не смогут получать прибыль с материка.

По словам Фэнлянь, Китай также может принять "любые другие необходимые меры" против этих людей.