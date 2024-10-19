Сі Цзіньпін закликав армію Китаю посилити підготовку до війни

Глава КНР Сі Цзіньпін закликав цього тижня війська підвищити готовність до війни. Дана заява пролунала лише через кілька днів після того, як Пекін провів великомасштабні військові навчання навколо Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

За його словами, солдати мають посилити свої стратегічні стримувальні та бойові можливості.

Під час відвідування бригади ракетних військ Народно-визвольної армії Сі Цзіньпін сказав, що військові повинні "всебічно посилити підготовку до війни і забезпечити військам надійні бойові можливості".

Конфлікт Китаю та Тайваню

Нагадаємо, що днями у Китаї пригрозили, що ніколи не відмовляться від застосування сили проти Тайваню.

Варто зауважити, що від минулого тижня між сторонами знову спалахнув конфлікт. Китай розпочав масштабні військові навчання у Тайванській протоці.

Острів засудив дії Пекіна та заявив, що готовий реагувати на будь-які кроки. Пізніше на Тайвані заявили, що китайські кораблі проникли в "закриту акваторію".

Пентагон відреагував на дії Китаю та нагадав, що США готові підтримували стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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