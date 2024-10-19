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Си Цзиньпин призвал армию Китая усилить подготовку к войне

Китай, Суббота 19 октября 2024 20:09
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Си Цзиньпин призвал армию Китая усилить подготовку к войне Фото: Си Цзиньпин призвал армию Китая усилить подготовку к войне (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Глава КНР Си Цзиньпин призвал на этой неделе войска повысить готовность к войне. Данное заявление прозвучало спустя всего несколько дней после того, как Пекин провел крупномасштабные военные учения вокруг Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Во время посещения бригады ракетных войск Народно-освободительной армии Си Цзиньпин сказал, что военные должны "всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить войскам надежные боевые возможности".

По его словам, солдаты должны ужесточить свои стратегические сдерживающие и боевые возможности.

Конфликт Китая и Тайваня

Напомним, что на днях в Китае пригрозили, что никогда не откажутся от применения силы против Тайваня.

Следует заметить, что с прошлой недели между сторонами снова вспыхнул конфликт. Китай начал масштабные военные учения в Тайваньском проливе.

Остров осудил действия Пекина и заявил, что готов реагировать на любые шаги. Позже на Тайване заявили, что китайские корабли проникли в "закрытую акваторию".

Пентагон отреагировал на действия Китая и напомнил, что США готовы поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

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