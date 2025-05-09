Си Цзиньпин впервые призвал Путина к "справедливой" мирной сделке по Украине, - Вloomberg
Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что надеется увидеть "справедливое" мирное соглашение по Украине. Это станет последним шагом в его попытках наладить отношения с Европой в контексте торгового эмбарго со стороны США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg та Reuters.
Позиция Си Цзиньпина по войне в Украине
Как пишет издание, Си Цзиньпин заявил главе Кремля Владимиру Путину во время чайной беседы в Москве 8 мая, что Китай надеется, что "справедливое, прочное и обязывающее мирное соглашение, которое будет принято всеми заинтересованными сторонами" может быть достигнуто путем диалога.
"Хотя Си не уточнил, как должна выглядеть возможная сделка, комментарий, по-видимому, стал первым случаем, когда китайский лидер лично изложил принципы соглашения о прекращении войны России против Украины", - отмечают журналисты.
Важно, что замечания Си Цзиньпина перекликаются с мартовским заявлением министра иностранных дел Китая Ван И, который сказал, что все стороны конфликта хотят "справедливого и прочного мирного соглашения, которое является обязательным и принимается всеми".
Замечания Си также прозвучали после того, как Трамп сказал, что для него было бы "естественно" попросить Китай помочь в сделке между Украиной и Россией. В посте в социальных сетях лидер США призвал к 30-дневному прекращению огня, чтобы проложить путь к переговорам, пригрозив ввести дополнительные санкции в случае нарушения перемирия.
И Россия, и Китай заявили, что война РФ против Украины может быть урегулирована якобы только путем устранения "коренных причин" - фраза, которую Россия часто использует, утверждая, что она якобы "была вынуждена начать войну", чтобы предотвратить перспективу вступления Украины в НАТО.
Совместное заявление Си Цзиньпина и Путина
Председатель КНР Си Цзиньпин также заявил, что президенту России Владимиру Путину, что их две страны должны быть "неразлучными друзьями", поскольку они пообещали вывести сотрудничество на новый уровень и "решительно" противостоять влиянию США.
В пространном совместном заявлении они заявили, что будут углублять отношения во всех областях, включая военные связи, и "укреплять координацию, чтобы решительно противостоять курсу Вашингтона на "двойное сдерживание" России и Китая".
Встреча Путина и Си
9 мая Владимир Путин проводит традиционный парад в Москве. В рамках него лидер Китая Си Цзиньпин посещает Россию с четырехдневным визитом. Ранее СМИ узнали одну из тем переговоров Путина и Си Цзиньпина и она не касалась Украины.
В частности, лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин встретились в Москве 8 мая. Они сделали ряд заявлений, обменявшись комплементарными фразами.
Например, Путин во время переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что Россия будет приветствовать появление на своей территории китайских производств.
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