Путін попросив Сі Цзіньпіна побудувати в Росії заводи: яка позиція Китаю

Російський диктатор Володимир Путін під час переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що Росія вітатиме появу на своїй території китайських виробництв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

"Росія стала головним імпортером китайських автомобілів у світі. Одночасно ми вітаємо створення та перенесення китайських промислових компетенцій до нашої країни", - сказав Путін.

Російський диктатор додав, що РФ готова забезпечити "комфортні умови для діяльності компаній з Китаю в Росії" і вважає російсько-китайські відносини "зразком міждержавного спілкування у 21 столітті".

Він також відзвітував, що обсяги вивезення в Китай російської мінеральної сировини б'ють рекорди.

"Минулого року Росія не тільки лідирувала з експорту нафти до Китаю, а й вийшла на перше місце з постачання трубопровідного газу. Крім того, ми другі з відвантажень до Китаю вугілля і треті - з експорту скрапленого природного газу", - заявив Путін.

Однак, як зазначає видання, Китай, який став найбільшим торговим партнером РФ після початку розв'язаної нею повномасштабної війни проти України, поки утримується від значних інвестицій у реальний сектор російської економіки.

Статистика російського Центробанку за три роки жодного разу не зафіксувала значного припливу капіталу з "дружніх" держав.

До того ж сумарний обсяг прямих іноземних інвестицій у РФ постійно скорочується - на 63 млрд доларів минулого року, на 80 млрд доларів у 2023 році та на 138 млрд доларів - у 2022-му.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну економіка Росії, за даними Центробанку РФ, втратила 57% вкладень іноземних інвесторів, а їхній загальний обсяг опустився до 216 млрд доларів - мінімуму з 2009 року.