UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сі Цзіньпін ще на п'ять років залишився при владі Китаю

Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сі Цзіньпін був затверджений лідером Китаю на безпрецедентний третій п'ятирічний термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що Сі Цзіньпіна оголосили генеральним секретарем правлячої Комуністичної партії, повернувши Китай до одноосібного правління після десятиліть розподілу влади між елітою.

Він представив новий Постійний комітет Політбюро, до якого входять Чжао Лецзі і Ван Хунін, що були у попередньому складі, а також нові члени Цай Ці, Дін Сюєсян і Лі Сі та Лі Цян.

Партійний секретар Шанхаю Лі Цян, ймовірно, буде призначений наступним прем'єр-міністром, коли Лі Кецян піде у відставку в березні після двох термінів.

Раніше повідомлялося, що Комуністична партія Китаю затвердила поправки, які зміцнюють владу Сі Цзіньпіна. При цьому колишнього главу Китаю Ху Цзіньтао публічно випровадили зі з'їзду компартії.

Про роль Китаю у війні Росії проти України читайте в матеріалі РБК-Україна "Свої інтереси. На чиєму боці Китай у війні Росії проти України".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайСи Цзиньпинь