ua ru
Сб, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Колишнього главу Китаю публічно випровадили зі з'їзду компартії (відео)

Новость на русском →
Китай, Субота 22 жовтня 2022 15:07
Колишнього главу Китаю публічно випровадили зі з'їзду компартії (відео) Фото: Ху Цзіньтао публічно випровадили зі з'їзду компартії (скриншот із відео)
Автор: Наталія Гурковська

Колишнього керівника Китаю Ху Цзіньтао вивели з церемонії закриття з'їзду Комуністичної партії у суботу, 22 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як пише видання, 79-річний Ху Цзіньтао сидів у першому ряду у Великій залі народних зборів у Пекіні поряд із чинним главою країни Сі Цзіньпіном, коли до нього підійшов один із співробітників обслуговуючого персоналу з метою вивести з приміщення.

Але, за даними журналістів, спочатку чиновник не хотів йти зі свого місця, але його силоміць підняли, взявши за руку.

Як зазначається у статті, після того, як Ху Цзіньтао піднявся з крісла в президії, до нього підійшов заступник директора Головного управління Комуністичної партії Кун Шаосюнь.

Після короткої розмови екс-глава Китаю все ж таки пішов, по дорозі сказавши кілька слів Сі Цзіньпіну і поплескавши по плечу прем'єр-міністра Лі Кецяна - обидва кивнули.

"Обставини звільнення Ху не зрозумілі", - зазначають журналісти.

CNN зазначає, що Сі Цзіньпін поклав руку на документ, до якого намагався дістати Ху Цзіньтао. Крім того, член Постійного комітету Політбюро ЦК КПК Лі Чжаньшу намагався підвестися з місця і втрутитися в розмову, але колега Ван Хунін, який сидить поруч, потяг його за піджак.

Як повідомлялось, Комуністична партія Китаю завершила свій з'їзд, який проходить двічі за десятиліття, затвердивши поправки, які зміцнюють владу Сі Цзіньпіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай
NEWS
Окупанти знову б'ють по Україні, є "прильоти": що відомо наразі
Окупанти знову б'ють по Україні, є "прильоти": що відомо наразі
DAILY
Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції
Юлія Акимовакоресподент Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції