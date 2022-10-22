Колишнього главу Китаю публічно випровадили зі з'їзду компартії (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як пише видання, 79-річний Ху Цзіньтао сидів у першому ряду у Великій залі народних зборів у Пекіні поряд із чинним главою країни Сі Цзіньпіном, коли до нього підійшов один із співробітників обслуговуючого персоналу з метою вивести з приміщення.

Але, за даними журналістів, спочатку чиновник не хотів йти зі свого місця, але його силоміць підняли, взявши за руку.

Як зазначається у статті, після того, як Ху Цзіньтао піднявся з крісла в президії, до нього підійшов заступник директора Головного управління Комуністичної партії Кун Шаосюнь.

Після короткої розмови екс-глава Китаю все ж таки пішов, по дорозі сказавши кілька слів Сі Цзіньпіну і поплескавши по плечу прем'єр-міністра Лі Кецяна - обидва кивнули.

"Обставини звільнення Ху не зрозумілі", - зазначають журналісти.

CNN зазначає, що Сі Цзіньпін поклав руку на документ, до якого намагався дістати Ху Цзіньтао. Крім того, член Постійного комітету Політбюро ЦК КПК Лі Чжаньшу намагався підвестися з місця і втрутитися в розмову, але колега Ван Хунін, який сидить поруч, потяг його за піджак.