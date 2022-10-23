Си Цзиньпин еще на пять лет остался у власти Китая

Отмечается, что Си Цзиньпина объявили генеральным секретарем правящей Коммунистической партии, вернув Китай в единоличное правление после десятилетий разделения власти между элитой.

Он представил новый Постоянный комитет Политбюро, в который входят Чжао Лецзи и Ван Хунин, которые были в предыдущем составе, а также новые члены Цай Ци, Дин Сюесян и Ли Си и Ли Цян.

Партийный секретарь Шанхая Ли Цян, вероятно, будет назначен следующим премьер-министром, когда Ли Кэцян уйдет в отставку в марте после двух сроков.

Ранее сообщалось, что Коммунистическая партия Китая утвердила поправки, укрепляющие власть Си Цзиньпина. При этом бывший глава Китая Ху Цзиньтао был публично был выведен со съезда компартии.

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