Сі Цзіньпін попередив про вибір між миром і війною на параді з Путіним та Кім Чен Ином

"Сьогодні людство знову має вибирати між миром і війною, діалогом і конфронтацією, взаємовигідною співпрацею або грою з нульовою сумою", – сказав Сі, не вдаючись до подробиць і не наводячи конкретних прикладів.

Він також високо оцінив роль Китаю у Другій світовій війні: "Китайський народ, принісши великі національні жертви, зробив значний внесок у порятунок людської цивілізації та збереження миру у світі".

"Історія нагадує нам, що доля людства тісно пов’язана", - додав Сі Цзіньпін.

Лідер Китаю підкреслив, що "тільки ставлячись один до одного як до рівних, живучи в гармонії та підтримуючи один одного, всі країни та нації можуть підтримувати спільну безпеку, усувати корінні причини війни та запобігати повторенню історичних трагедій".