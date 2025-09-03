Си Цзиньпин предупредил о выборе между миром и войной на параде с Путиным и Ким Чен Ыном

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что мир сегодня должен "выбрать между миром и войной", выступая на военном параде, на котором присутствовали диктатор РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Сегодня человечество снова должно выбирать между миром и войной, диалогом и конфронтацией, взаимовыгодным сотрудничеством или игрой с нулевой суммой", - сказал Си, не вдаваясь в подробности и не приводя конкретных примеров.
Он также высоко оценил роль Китая во Второй мировой войне: "Китайский народ, принеся большие национальные жертвы, внес значительный вклад в спасение человеческой цивилизации и сохранение мира в мире".
"История напоминает нам, что судьба человечества тесно связана", - добавил Си Цзиньпин.
Лидер Китая подчеркнул, что "только относясь друг к другу как к равным, живя в гармонии и поддерживая друг друга, все страны и нации могут поддерживать общую безопасность, устранять коренные причины войны и предотвращать повторение исторических трагедий".
Как известно, сегодня в Пекине, столице Китая, состоялся масштабный военный парад, посвященный 80-й годовщине капитуляции Японии и завершения Второй мировой войны. Это был самый большой парад в истории Китая.
В частности, армия КНР продемонстрировала свое новейшее оружие и технику. На параде были представлены ядерные ракеты, истребители, дроны различных типов и многое другое.
Среди присутствующих были российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Трое лидеров общались и здоровались рукопожатием на красной дорожке.
СМИ обратили внимание, что их поведение стало "сигналом неповиновения Западу", учитывая торговые пошлины и нестабильную политику президента США Дональда Трампа, что обостряет отношения страны как с союзниками, так и с соперниками.
Тем временем Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании заговора против Соединенных Штатов.