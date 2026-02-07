Сі Цзіньпін попередив Трампа, що поставки зброї Тайваню зірвуть його візит у Пекін

За даними видання, Пекін висловив "серйозну стурбованість" у зв’язку з можливими постачаннями зенітно-ракетних комплексів Patriot та іншого озброєння Тайбею. У китайській дипломатії підкреслили, що такі кроки можуть негативно вплинути на двосторонні відносини і ускладнити підготовку до майбутньої зустрічі лідерів двох країн.

Відомо, що лідер КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з главою Білого дому Дональдом Трампом порушив питання продажу зброї Тайваню. За даними Міністерства закордонних справ Китаю, він наголосив, що США "повинні розсудливо ставитися до питання продажу зброї Тайваню".

Кілька людей, знайомих із ситуацією, заявили, що пакет США підтримки Тайваню може сягати 20 мільярдів доларів. Але інші попередили, що остаточна сума може змінюватися і бути ближчою до показника за грудень.

При іцьому деякі американські чиновники стверджують, що Китай блефує і не скасовуватиме візит, за словами двох джерел.

Щодо зьройної підтримки Тайваню, пакет включатиме чотири системи. Окрім зенітно-ракетних комплексів Patriot, США дозволять Тайваню придбати більше зенітно-ракетних комплексів NASAMS та двох інших систем озброєння.

Візит Трампа до Пекіна був анонсований як спроба стабілізувати відносини після низки років напруженості, зокрема навколо торгівлі та глобальної конкуренції з Китаєм.

У відповідь на американські позиції щодо Тайваню офіційні особи КНР підтвердили готовність зробити дзеркальні кроки, якщо буде вважатися, що стратегічний баланс у регіоні порушується, зазначає FT.