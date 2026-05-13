Конгресмени США обійшли "блокаду" Джонсона для розгляду пакета допомоги Україні

Законопроєкт про нову допомогу Україні набрав необхідні 218 підписів для розгляду у Палаті представників США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The New York Times.

У Конгресі зібрали необхідну кількість підписів

Конгресмен Кевін Кілі підтримав так звану петицію про звільнення, яка дає змогу винести документ на розгляд Палати представників в обхід керівництва республіканців.

Після його підпису ініціатива отримала мінімально необхідну підтримку для запуску процедури голосування.

Йдеться про законопроєкт, який раніше представив конгресмен від Нью-Йорка Грегорі Мікс.

Документ кілька місяців не вдавалося просунути, оскільки прихильникам проекту не вистачало одного голосу.

Успіх петиції також став ударом по позиціях спікера Палати представників Майка Джонсона, якому дедалі складніше утримувати контроль над республіканською більшістю через внутрішні розбіжності в партії.

Що передбачає новий пакет допомоги

Конгресмен Грегорі Мікс запропонував виділити Україні 1,3 млрд доларів допомоги у сфері безпеки.

Крім того, законопроєкт передбачає можливість надання до 8 млрд доларів додаткової підтримки у форматі прямих позик.

Також ініціатива передбачає фінансування поповнення запасів американської зброї, створення механізмів для післявоєнної відбудови України та запровадження нових санкцій проти Росії та структур, що підтримують російські військові дії.

Республіканці виступають проти

Як зазначають американські законодавці, шанси на ухвалення документа поки що залишаються невисокими через опір з боку республіканців і позицію президента Дональда Трампа.

При цьому конгресмен Кевін Кілі пояснив своє рішення підтримати ініціативу необхідністю посилити позиції дипломатії.

Він заявив: "Нещодавні українські досягнення створили можливість для миру, але провал нещодавнього припинення вогню показує, що для успіху дипломатії потрібні важелі впливу".

Питання України посилило розкол у Палаті представників

Американські ЗМІ зазначають, що використання петиції про звільнення вважається однією з найскладніших процедур у Палаті представників, оскільки дає змогу рядовим законодавцям обійти керівництво палати.

На тлі триваючих дискусій навколо підтримки Києва конгресмен Грегорі Мікс раніше критикував Білий дім за недостатній тиск на Росію.

За його словами, "кожен день, коли адміністрація вагається чинити реальний тиск на Росію і не підтримує Україну, - це ще один день, коли українські солдати не отримують необхідні їм інструменти".