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Китай розробляє новий безпілотник, який зможе розділятися в повітрі на 6 мінідронів

Китай, Понеділок 25 березня 2024 11:22
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Китай розробляє новий безпілотник, який зможе розділятися в повітрі на 6 мінідронів Фото: Китай розробив БПЛА з шістьма роздільними дронами (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Китайські вчені розробили військовий безпілотник, здатний швидко розділятися на шість окремих частин у повітрі. Вони стверджують, що це технологічний прорив, який може змінити поле бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

За словами вчених з Нанкінського університету аеронавтики й астронавтики, нові пристрої швидші та ефективніші за традиційні багатороторні дрони, і мають здатність збивати з пантелику супротивників, несподівано розділяючись на великі групи на полі бою.

Ці дрони мають лише одну лопать, як у з'єднаному, так і розділеному стані, а їх дизайн був натхненний будовою кленового насіння. Вони можуть вільно літати, як звичайні дрони, і підтримувати зв'язок для виконання складних місій.

Попри свою незвичайну форму, вони мають ефективні показники польоту, які майже вдвічі перевищують багатороторні дрони аналогічного розміру.

"Основною перевагою є можливість заплутати реакцію систем протиповітряної оборони. При виявленні безпілотників системи протиповітряної оборони розгортають ресурси, пропорційні загрозі. Якщо ця загроза раптово зростає, це дає можливість перевантажити розгорнуті ресурси протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Китай розширює військові спроможності

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, що Китай побудував кілька великих військових баз на трьох островах навколо Тайваню у Південно-Китайському морі.

Крім того, країна активізувала військові дії проти Тайваню в "сірій зоні", насичуючи райони навколо острова повітряними кулями, безпілотниками та цивільними судами.

Варто зауважити, що Китай з 1 вересня 2023 року ввів обмеження на постачання цивільних дронів та комплектуючих. Це, у свою чергу, може вплинути на ситуацію в розв'язаній Росією війні проти України.

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