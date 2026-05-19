Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом дав неочікувану оцінку дій Путіна в Україні, - FT

Що сказав Сі

За даними кількох джерел, знайомих з американською оцінкою саміту, Сі зробив це зауваження під час широких переговорів, які торкнулися теми України.

жерело, обізнане зі зустрічами Сі з колишнім президентом Байденом, зазначило: тоді розмови про Росію та Україну були "відвертими і прямими", але Сі жодного разу не давав оцінки Путіну і його рішенню.

Китайське посольство у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар. Білий дім відмовився коментувати. Офіційний звіт про саміт не містить жодної згадки про Путіна чи Україну.

МКС та тривісне співробітництво

Під час тих самих переговорів Трамп запропонував США, Китаю і Росії об'єднатися у протидії Міжнародному кримінальному суду, заявивши про збіг інтересів трьох країн. Білий дім відмовився коментувати цю пропозицію, однак адміністрація Трампа послідовно критикує МКС.

Контекст

Путін прилітає до Китаю у вівторок, 19 травня, через чотири дні після від'їзду Трампа. Його візит відбувається через 25 років після підписання китайсько-російського договору про дружбу, і через три роки після того, як він і Сі оголосили "безмежне" партнерство напередодні вторгнення в Україну.