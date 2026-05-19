Си Цзиньпин во время встречи с Трампом дал неожиданную оценку действий Путина в Украине, - FT

Что сказал Си

По данным нескольких источников, знакомых с американской оценкой саммита, Си сделал это замечание во время широких переговоров, которые затронули тему Украины.

жерело, знакомое со встречами Си с бывшим президентом Байденом, отметил: тогда разговоры о России и Украине были "откровенными и прямыми", но Си ни разу не давал оценки Путину и его решению.

Китайское посольство в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии. Белый дом отказался комментировать. Официальный отчет о саммите не содержит никакого упоминания о Путине или Украине.

МУС и трехвековое сотрудничество

Во время тех же переговоров Трамп предложил США, Китаю и России объединиться в противодействии Международному уголовному суду, заявив о совпадении интересов трех стран. Белый дом отказался комментировать это предложение, однако администрация Трампа последовательно критикует МУС.

Контекст

Путин прилетает в Китай во вторник, 19 мая, через четыре дня после отъезда Трампа. Его визит происходит через 25 лет после подписания китайско-российского договора о дружбе, и через три года после того, как он и Си объявили "безграничное" партнерство накануне вторжения в Украину.