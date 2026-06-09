Сі Цзіньпін нагадає Кім Чен Ину, хто головний союзник, - аналіз DW

Китайський лідер відвідує Північну Корею вперше з 2019 року. Цей візит став відповіддю на стрімке розширення торгівельних і військових зв'язків Кім Чен Ина з Москвою. Пекін довгий час залишався головним спонсором Пхеньяна, але тепер ситуація змінюється.

У державній газеті Північної Кореї Родонг Сінмун опублікували лист очільника Китаю, в якому лідер КНР написав наступне:

"Незалежно від того, як змінюються часи чи розвивається міжнародна ситуація, традиційна дружба між Китаєм і Північною Кореєю залишається непорушною, міцною та постійно випромінює життєву силу".

Професор Чу Дже У з університету Кьон Хі каже, що Сі Цзіньпін хоче підтвердити статус головного партнера.

"Кім дуже активно прагне покращити свої відносини з Росією протягом останніх кількох років, і Китай явно відчуває, що відстає", - пояснив Чу Дже У.

Очікувалося, що візит відбудеться 11 липня: це дата 65-ї річниці Договору про дружбу між країнами. Однак Сі Цзіньпін приїхав на місяць раніше й аналітики вважають, що така поспішність свідчить про стурбованість Пекіна тісним союзом Кіма та Путіна.

Економічний важіль та амбіція Ина

За останні два роки ВВП КНДР піднявся на 3 відсотки, в тому числі завдяки тому, що саме Пекін дозволив масштабний експорт через кордон, йдеться у статті. Китайські туристи почали масово відвідувати курорти Кіма та витрачати там великі гроші.

"Кім хоче скористатися перевагами Китаю та Росії, щоб Північна Корея могла стати частиною цих багатосторонніх програм, заснованих цими двома країнами, що дасть йому статус та позицію повноправного члена міжнародного співтовариства", - зазначає професор Чу.

Йдеться про вступ до таких організацій як Шанхайська організація співробітництва (ШОС) та Альянс БРІКС.

Участь у цих об'єднаннях дозволить Пхеньяну вийти з міжнародної ізоляції. Китай та Росія можуть стати для Кіма містком до Глобального Півдня.

Послання Заходу та претензія на гегемонію

Візит Сі Цзіньпіна має і глобальний підтекст, вважають експерти. Колишній політик Кім Сан У вважає, що Китай хоче показати себе як одного з двох світових лідерів, а це прямий виклик Сполученим Штатам.

Сі Цзіньпін прагне довести, що Китай є гегемоном Індо-Тихоокеанського регіону. Він натякає, що надійність США для союзників зменшується. Це послання адресоване Південній Кореї, Японії, Індії та Австралії.

Пхеньян також отримує вигоду: Кім показує світу, що Китай надає йому 100-відсоткову підтримку. Це зміцнює позиції північнокорейського режиму. Крім того, Пекін може використати момент, коли Росія стикається з труднощами на фронті.

Кім Сан У додав, що Сі Цзіньпін готовий втрутитися саме зараз. Він бачить, що спроби Росії захопити більше українських земель стають менш успішними. Китай хоче бути впевненим, що Пхеньян залишиться в його орбіті впливу, незалежно від результату війни в Європі.