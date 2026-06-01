Трамп закликав Сі Цзіньпіна допомогти закінчити війну в Україні, - SCMP

Президент США Дональд Трамп особисто звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна з проханням, щоб той допоміг покласти край війні в Україні.

За словами джерел, Трамп на зустрічі в Пекіні сказав Сі Цзіньпіну, що переговори РФ і України зайшли в глухий кут. На цьому тлі він закликав Китай повернути диктатора РФ Володимира Путіна за стіл переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Видання зазначає, що цей дзвінок відображав явну вимогу Вашингтона залучити Пекін до своїх зусиль із припинення війни. Причому тієї самої війни, яку Трамп зробив центральним елементів своєї зовнішньополітичної програми після повернення в Білий дім у 2025 році.