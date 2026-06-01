Трамп закликав Сі Цзіньпіна допомогти закінчити війну в Україні, - SCMP

23:32 01.06.2026 Пн
Що сказав Трамп на зустрічі з Сі Цзіньпіном щодо війни в Україні?
aimg Едуард Ткач
Трамп закликав Сі Цзіньпіна допомогти закінчити війну в Україні, - SCMP Фото: Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп особисто звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна з проханням, щоб той допоміг покласти край війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

За словами джерел, Трамп на зустрічі в Пекіні сказав Сі Цзіньпіну, що переговори РФ і України зайшли в глухий кут. На цьому тлі він закликав Китай повернути диктатора РФ Володимира Путіна за стіл переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Видання зазначає, що цей дзвінок відображав явну вимогу Вашингтона залучити Пекін до своїх зусиль із припинення війни. Причому тієї самої війни, яку Трамп зробив центральним елементів своєї зовнішньополітичної програми після повернення в Білий дім у 2025 році.

Шанс на завершення війни в Україні

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський зустрівся з членами фракції "Слуга народу". На цій зустрічі він сказав, що "гаряча фаза" війни може закінчитися до листопада.

Також ми писали, що сьогодні керівник ОП Кирило Буданов заявив, що припинення війни в найкоротші терміни є прямим дорученням президента України Володимира Зеленського. За його словами, завершення бойових дій до зими - реалістична мета.

Він також зазначив, що вже є реальні підстави для припинення вогню, а Україна, зі свого боку, готується до важливих переговорних процесів за участю західних партнерів, при цьому категорично виключаючи здачу територій.

