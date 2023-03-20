Сі повинен закликати Путіна припинити бомбардувати українські міста, - уряд Британії

Голова КНР Сі Цзіньпін повинен використати свій візит до Росії, щоб закликати російського диктатора Володимира Путіна припинити бомбардувати українські міста, лікарні та школи.

Про це заявив прессекретар прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Прессекретар нагадав про те, що Китай вже заявляв про важливість поваги до суверенітету і територіальної цілісності України, у зв'язку з чим Сі повинен відстоювати це питання під час перемовин з російським диктатором.

"Тому ми сподіваємося, що президент Сі скористається цією можливістю, щоб змусити президента Путіна припинити бомбардування українських міст, лікарень, шкіл і зупинити деякі звірства, які ми спостерігаємо щодня", - заявив прессекретар.