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Сі повинен закликати Путіна припинити бомбардувати українські міста, - уряд Британії

Фото: Сі Цзіньпін, голова КНР (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голова КНР Сі Цзіньпін повинен використати свій візит до Росії, щоб закликати російського диктатора Володимира Путіна припинити бомбардувати українські міста, лікарні та школи.

Про це заявив прессекретар прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Прессекретар нагадав про те, що Китай вже заявляв про важливість поваги до суверенітету і територіальної цілісності України, у зв'язку з чим Сі повинен відстоювати це питання під час перемовин з російським диктатором.

"Тому ми сподіваємося, що президент Сі скористається цією можливістю, щоб змусити президента Путіна припинити бомбардування українських міст, лікарень, шкіл і зупинити деякі звірства, які ми спостерігаємо щодня", - заявив прессекретар.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Сі Цзіньпін вже прибув з візитом до Росії. Очікується, що після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, лідер Китаю може зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.

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