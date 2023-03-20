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Си должен призвать Путина прекратить бомбить украинские города, - правительство Британии

Фото: Си Цзиньпин, глава КНР (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Глава КНР Си Цзиньпин должен использовать свой визит в Россию, чтобы призвать российского диктатора Владимира Путина прекратить бомбардировать украинские города, больницы и школы.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Пресс-секретарь напомнил о том, что Китай уже заявлял о важности уважения суверенитета и территориальной целостности Украины, в связи с чем Си должен отстаивать этот вопрос во время переговоров с российским диктатором.

"Поэтому мы надеемся, что президент Си воспользуется этой возможностью, чтобы заставить президента Путина прекратить бомбардировки украинских городов, больниц, школ и остановить некоторые зверства, которые мы наблюдаем каждый день", - заявил пресс-секретарь.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Си Цзиньпин уже прибыл с визитом в Россию. Ожидается, что после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным лидер Китая может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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