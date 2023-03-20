Си должен призвать Путина прекратить бомбить украинские города, - правительство Британии

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Пресс-секретарь напомнил о том, что Китай уже заявлял о важности уважения суверенитета и территориальной целостности Украины, в связи с чем Си должен отстаивать этот вопрос во время переговоров с российским диктатором.

"Поэтому мы надеемся, что президент Си воспользуется этой возможностью, чтобы заставить президента Путина прекратить бомбардировки украинских городов, больниц, школ и остановить некоторые зверства, которые мы наблюдаем каждый день", - заявил пресс-секретарь.