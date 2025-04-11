Швидкого миру не буде: міністр оборони Німеччини закликав озброїти Україну

"Мир в Україні видається недосяжним в найближчому майбутньому ", - сказав він.

Водночас Пісторіус заявив про плани забезпечити, щоб Україна отримувала і надалі перевагу від спільної воєнної підтримки Заходу.

"Росія має зрозуміти, що Україна здатна продовжувати боротьбу, і ми підтримаємо це", - додав міністр.

Допомога Європи

Раніше глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, європейські країни вже виділили понад 23 млрд євро на військову допомогу Україні цього року, що перевищує суму минулого року.

Німеччина вирішила цього року збільшити військову допомогу Україні на 3 млрд євро. Таким чином сума становитиме 7 млрд євро.

Загальна сума підтримки з боку офіційного Берліна Україні становить уже понад 43 млрд євро, 15 млрд єро з них були спрямовані на військові потреби.

За даними Кільського інституту на лютий, Європа загалом явно обігнала США за обсягом допомоги Україні, виділивши 70 млрд євро фінансової та гуманітарної допомоги, а також 62 млрд євро військової допомоги. США виділили 64 млрд євро військової допомоги, а також 50 млрд євро фінансових і гуманітарних асигнувань.