Быстрого мира не будет: министр обороны Германии призвал вооружить Украину

"Мир в Украине представляется недостижимым в ближайшем будущем", - сказал он.

В то же время Писториус заявил о планах обеспечить, чтобы Украина получала и в дальнейшем преимущество от совместной военной поддержки Запада.

"Россия должна понять, что Украина способна продолжать борьбу, и мы поддержим это", - добавил министр.

Помощь Европы

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, европейские страны уже выделили более 23 млрд евро на военную помощь Украине в этом году, что превышает сумму прошлого года.

Германия решила в этом году увеличить военную помощь Украине на 3 млрд евро. Таким образом сумма составит 7 млрд евро.

Общая сумма поддержки со стороны официального Берлина Украине составляет уже более 43 млрд евро, 15 млрд евро из них были направлены на военные нужды.

По данным Кильского института на февраль, Европа в целом явно обогнала США по объему помощи Украине, выделив 70 млрд евро финансовой и гуманитарной помощи, а также 62 млрд евро военной помощи. США выделили 64 млрд евро военной помощи, а также 50 млрд евро финансовых и гуманитарных ассигнований.