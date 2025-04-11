Європа замінює США: військова допомога Україні з початку року сягнула 23 млрд євро

Європейські країни вже виділили понад 23 млрд євро на військову допомогу Україні цього року. Це перевищує суму минулого року.

Про це заявила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Коли її запитали, чи отримала вона необхідну їй ясність, у чому полягатимуть заходи безпеки "Коаліції рішучих" для України, її відповідь була гранично зрозумілою: "Ні".

На прохання пояснити це питання вона додала: "Різні держави-члени дотримуються різних думок, і обговорення все ще тривають".

Вона також дипломатично закликала адміністрацію США чинити більший тиск на Росію, заявивши: "Минуло вже чотири тижні відтоді, як Україна погодилася на беззастережне припинення вогню, і ми не бачимо жодних позитивних сигналів із російського боку. Тому нам дійсно потрібно чинити тиск на Росію, і я думаю, що це довіра до всіх тих, хто сказав, що нам потрібно, щоб вбивства припинилися".

"Коаліція рішучих"

Європейські міністри оборони 9 квітня провели нові переговори про потенційне розгортання військ в Україні. Наразі приблизно шість країн заявили, що можуть надати війська після перемир'я. Серед них Велика Британія, Франція та країни Балтії,

Однак низка країн вимагають участі США в операції.