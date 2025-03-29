Коли закінчиться війна в Україні: МВФ оновив базовий прогноз

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум з МВФ .

"Хоча ризики залишаються винятково високими, базовий сценарій, як і раніше, передбачає, що війна завершиться в останні місяці цього року", - йдеться в документі.

МВФ погіршив прогноз щодо зростання економіки України на 2025 рік на 0,5 відсоткових пункти, на 2026 рік - на 0,8 п.п.

Зростання у 2025 році тепер очікується в нижній частині діапазону 2-3%, здебільшого завдяки зниженню експорту сталі та збільшенню імпорту вугілля через закриття шахти в Покровську внаслідок воєнних дій і збільшення імпорту газу внаслідок масштабних атак на газову інфраструктуру.

"Тривалі військові дії, включно з нещодавніми великомасштабними атаками на газову інфраструктуру та закриттям найважливішої вугільної шахти, чинять негативний вплив на зростання економіки у 2025 році", - йдеться в меморандумі.

Водночас прогрес у питанні припинення війни може поліпшити ситуацію в економіці України.

Однак "переговори про припинення війни перебувають на дуже ранній стадії, і можливі зміни в міжнародній фінансовій підтримці та підтримці безпеки України", додали у фонді.

Заява глави МВФ

Як зазначила глава МВФ Крісталіна Георгієва, війна Росії в Україні продовжує завдавати руйнівної соціальної та економічної шкоди.

"Незважаючи на це, макроекономічна стабільність зберігається завдяки вмілому формуванню політики, а також значній зовнішній підтримці. Економіка залишається стійкою, але очікується, що нещодавнє сповільнення зростання збережеться і в 2025 році у зв'язку з потребами в енергоресурсах і напруженим ринком праці", - сказала вона.

За її словами, програма, як і раніше, повністю фінансується, сукупний обсяг зовнішнього фінансування становить 148,8 млрд доларів у базовому сценарії та 162,9 млрд доларів у негативному сценарії протягом 4-річного періоду, включно з повним використанням приблизно 50 млрд доларів США, виділених у рамках ініціативи G7 з надання Україні кредитів для прискорення отримання надзвичайних доходів (ERA).

Віра українців у перемогу

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, на початку березня 2025 року 74% опитаних вірять у перемогу України у війні.

Найчастіше (30%) ті, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 17% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.

Крім того, 22% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 11% - вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 10% - припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, що були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).