Загальна допомога Німеччини Україні цього року сягне 7 млрд євро, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок подякував ФРН за додаткові 3 мільярди євро допомоги Україні. Зазначається, що це доводить цьогорічну підтримку до 7 мільярдів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтернет-представництво президента України.

На спільній прес-конференції у Києві 1 квітня глава держави заявив, що українська сторона вдячна Німеччині "за значну допомогу"

Як відзначив Зеленський, ФРН є лідером в Європі за обсягом наданої Україні допомоги.

Загальна сума підтримки з боку офіційного Берліна становить уже понад 43 мільярди євро, 15 мільярда з них були спрямовані на військові потреби, розповіли в Офісі президента.

Також вказується, що Німеччина "зробила значний внесок у зміцнення української протиповітряної оборони: це шість систем IRIS-T, три системи Patriot, а також зенітні установки Gepard".

Зеленський висловив вдячність Бундестагу за схвалення рішення надати Україні додаткові 3 мільярди євро. В Офісі президента звернули увагу, що таким чином загальна підтримка з боку Німеччини у 2025 році становитиме 7 мільярда євро.

Що ще обговорив Зеленський з Бербок

Український президент та глава МЗС Німеччини під час зустрічі у Києві також обговорили результати зустрічі лідерів щодо підтримки української сторони в Парижі та "напрацювання форматів гарантій безпеки".

"Україна також розраховує на підтримку з боку Німеччини на шляху до членства в ЄС, зокрема щодо якнайшвидшого відкриття першого переговорного кластера", - йдеться в заяві Офісу президента.

Своєю чергою Бербок зазначила, що ФРН "продовжуватиме підтримку України, яка сьогодні захищає мир і безпеку всієї Європи".

"Ми залишатимемося з Україною стільки, скільки необхідно. Німецький уряд надалі підтримуватиме досягнення справедливого миру та вашого членства в ЄС", - сказала глава МЗС Німеччини.