Швидко і без іспитів: як оформити міжнародне посвідчення водія за 5 днів (інструкція)

Міжнародне посвідчення водія: де оформлюється й навіщо

Громадянам розповіли, що міжнародне посвідчення водія - це документ, який оформлюється офлайн - у сервісних центрах МВС - на підставі чинного національного водійського документа.

Уточнюється, що такий документ:

має форму паперової книжечки;

не є обов'язковим;

видається на три роки;

видається виключно на підставі особистого звернення громадянина;

необхідний для керування транспортними засобами у понад 100 країнах світу.

Які документи потрібно підготувати для отримання посвідчення

Транслітерація особистих даних людини ("переклад" з однієї системи письма до іншої) має бути однаковою:

у закордонному паспорті особи;

у національному посвідченні водія;

у міжнародному посвідченні водія.

Тож для того, щоб із "перекладом" прізвища та імені не було зайвих клопотів (під час оформлення міжнародного посвідчення), до сервісного центру МВС необхідно надати закордонний паспорт (паспорт громадянина України для виїзду за кордон).

Крім того, обов'язковими для подачі є такі документи:

оригінал національного посвідчення водія;

паспорт громадянина України або ID-картка з витягом про зареєстроване місце проживання (їх можна надати також і в електронній формі - через "Дію");

довідка про зареєстроване місце проживання або довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

фотокартка розміром 3,5 х 4,5 см на матовому кольоровому папері;

платіжка про сплату послуги (можна оплатити на місці або онлайн).

"Важливо! Фотографія має бути виключно на матовому папері, адже поверх неї проставляється штамп територіального підрозділу, що видає документ. Без нього документ не є чинним", - наголосили у ГСЦ МВС.

Як оформлюється документ і коли його можна забрати

Зареєструватись на отримання послуги у сервісному центрі МВС можна на офіційному сайті (через Е-запис) або ж у мобільному застосунку "Е-запис" - на 21 день вперед.

Для того, щоб отримати послугу "день у день", зареєструватись можливо через термінали, розташовані у приміщеннях сервісних центрів МВС.

Після подачі документів клієнт перевіряє заяву на видачу міжнародного посвідчення водія та підписує її у присутності адміністратора сервісного центру МВС.

Тим самим людина підтверджує актуальність зазначених відомостей (на цьому етапі важливо ретельно перевірити правильність персональних даних).

Після цього необхідно сплатити за послугу:

або в банківській установі;

або онлайн.

"Зверніть увагу! Всі надані документи для послуги після перевірки одразу повертають клієнту", - наголосили у ГСЦ МВС.

Уточнюється, що видача міжнародного посвідчення водія здійснюється без складання іспитів.

"Міжнародне посвідчення водія оформлюється та видається до п'яти робочих днів з моменту подання необхідних документів та дійсне упродовж трьох років, але не більше строку дії національного посвідчення водія", - підсумували у ГСЦ МВС.