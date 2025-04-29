"Місцеві" водійські права без іспитів? В одній з країн Європи змінять правила для українців

Кабінет міністрів України схвалив проект важливої угоди з урядом Латвійської Республіки. Йдеться про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.

Що саме може змінитись для українців у Латвії

За словами Мельничука, під час сьогоднішнього засідання уряду було схвалено "проект угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Латвійської Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія".

Інформація від Мельничука щодо схвалення проекту угоди (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Народний депутат Олексій Гончаренко також не оминув увагою таке рішення урядовців.

"Україна та Латвія визнаватимуть водійські посвідчення одне одного", - наголосив він у своєму Telegram.

Це, за його словами, означає:

що українці зможуть обмінювати водійські права в Латвії - без повторного складання іспитів;

що латвійці зможуть обмінювати водійські права в Україні - на аналогічних умовах.

Публікація Гончаренка (скриншот: t.me/oleksiihoncharenko)

Варто зазначити, що у Головному сервісному центрі МВС про цю ініціативу повідомили ще у жовтні 2023 року.

"Зараз водіям з України, які проживають в Латвії понад рік, необхідно складати теоретичний та практичний іспити, аби отримати латвійське посвідчення водія", - розповіли громадянам.

У ГСЦ додали, що в майбутньому процедура стане значно простішою.

"Після укладання угоди обмін українського посвідчення водія на латвійське відбуватиметься без підтвердження навичок керування транспортним засобом", - пояснили українцям.

Отже, після того, як угода почне "працювати", українці в Латвії будуть звільнені від:

складання теоретичних іспитів;

складання практичних іспитів.

"Аналогічні умови будуть застосовуватись і до громадян Латвії, які мешкають на території України", - підсумували у Головному сервісному центрі МВС.