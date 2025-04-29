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"Місцеві" водійські права без іспитів? В одній з країн Європи змінять правила для українців

Вівторок 29 квітня 2025 15:58
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"Місцеві" водійські права без іспитів? В одній з країн Європи змінять правила для українців Україна та Латвія планують визнавати водійські посвідчення одне одного (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Кабінет міністрів України схвалив проект важливої угоди з урядом Латвійської Республіки. Йдеться про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.

Що саме може змінитись для українців у Латвії

За словами Мельничука, під час сьогоднішнього засідання уряду було схвалено "проект угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Латвійської Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія".

&quot;Місцеві&quot; водійські права без іспитів? В одній з країн Європи змінять правила для українців&quot;Місцеві&quot; водійські права без іспитів? В одній з країн Європи змінять правила для українцівІнформація від Мельничука щодо схвалення проекту угоди (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Народний депутат Олексій Гончаренко також не оминув увагою таке рішення урядовців.

"Україна та Латвія визнаватимуть водійські посвідчення одне одного", - наголосив він у своєму Telegram.

Це, за його словами, означає:

  • що українці зможуть обмінювати водійські права в Латвії - без повторного складання іспитів;
  • що латвійці зможуть обмінювати водійські права в Україні - на аналогічних умовах.

&quot;Місцеві&quot; водійські права без іспитів? В одній з країн Європи змінять правила для українцівПублікація Гончаренка (скриншот: t.me/oleksiihoncharenko)

Варто зазначити, що у Головному сервісному центрі МВС про цю ініціативу повідомили ще у жовтні 2023 року.

"Зараз водіям з України, які проживають в Латвії понад рік, необхідно складати теоретичний та практичний іспити, аби отримати латвійське посвідчення водія", - розповіли громадянам.

У ГСЦ додали, що в майбутньому процедура стане значно простішою.

"Після укладання угоди обмін українського посвідчення водія на латвійське відбуватиметься без підтвердження навичок керування транспортним засобом", - пояснили українцям.

Отже, після того, як угода почне "працювати", українці в Латвії будуть звільнені від:

  • складання теоретичних іспитів;
  • складання практичних іспитів.

"Аналогічні умови будуть застосовуватись і до громадян Латвії, які мешкають на території України", - підсумували у Головному сервісному центрі МВС.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких країнах світу можна їздити за кермом з українським посвідченням водія.

Читайте також, в яких 44 країнах світу українське посвідчення водія "не працює" та як можна отримати міжнародне.

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