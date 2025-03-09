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Українське посвідчення водія "не працює" у 44 країнах світу: як отримати міжнародне

Неділя 09 березня 2025 08:30
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Українське посвідчення водія "не працює" у 44 країнах світу: як отримати міжнародне Для водіння в деяких країнах світу потрібні міжнародні права (фото: hsc.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

Деякі держави не дозволяють людям з інших країн керувати транспортним засобом без міжнародного посвідчення водія. Українські права також "працюють" не всюди.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

В яких країнах водіям з України потрібні міжнародні права та як їх отримати

У МВС розповіли, що 89 країн світу українське національне посвідчення водія визнають (відповідно до Віденської Конвенції про дорожній рух 1968 року), тобто там можна використовувати те ж саме посвідчення, що і вдома.

Водночас 44 країни (від Австралії, Алжиру та Аргентини до Єгипту, Індії, Кіпру та Лесото) вимагають від водіїв з України наявності міжнародного посвідчення.

Українське посвідчення водія &quot;не працює&quot; у 44 країнах світу: як отримати міжнароднеКраїни, в яких потрібне міжнародне посвідчення водія (список: mvs.gov.ua)

У департаменті комунікації МВС України пояснили, що міжнародні права:

  • видаються на підставі національного посвідчення водія терміном на три роки (також термін дії міжнародного посвідчення не повинен перевищувати термін дії національного);
  • видаються без складання іспитів;
  • не є дійсними без наявності національного посвідчення водія.

Отримати (або обміняти) міжнародне посвідчення водія можна у територіальних сервісних центрах МВС. Для цього потрібні такі документи:

  • оригінал та копія національного посвідчення водія;
  • паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без відомостей про реєстрацію місця проживання додається довідка про реєстрацію місця проживання особи);
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • фотокартка розміром 3,5 х 4,5 см на матовому папері;
  • платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

"Після перевірки поданих документів співробітник сервісного центру МВС одразу повертає заявнику національне посвідчення водія, паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон", - уточнили в МВС.

Насамкінець громадянам повідомили, що термін надання послуги - до 5 робочих днів (із дня подання необхідних документів).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у сервісних центрах МВС запрацювала нова система запису - про що йдеться та як отримати послуги.

Читайте також, коли та як можна змінити невдале фото у посвідченні водія.

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