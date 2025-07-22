Быстро и без экзаменов: как оформить международное водительское удостоверение за 5 дней (инструкция)

Международное водительское удостоверение: где оформляется и зачем

Гражданам рассказали, что международное водительское удостоверение - это документ, который оформляется офлайн - в сервисных центрах МВД - на основании действующего национального водительского документа.

Уточняется, что такой документ:

имеет форму бумажной книжечки;

не является обязательным;

выдается на три года;

выдается исключительно на основании личного обращения гражданина;

необходим для управления транспортными средствами в более чем 100 странах мира.

Какие документы нужно подготовить для получения удостоверения

Транслитерация личных данных человека ("перевод" из одной системы письма в другую) должна быть одинаковой:

в заграничном паспорте;

в национальном водительском удостоверении;

в международном водительском удостоверении.

Стало быть для того, чтобы с "переводом" фамилии и имени не было лишних хлопот (при оформлении международного удостоверения), в сервисный центр МВД необходимо предоставить загранпаспорт (паспорт гражданина Украины для выезда за границу).

Кроме того, обязательными для подачи являются следующие документы:

оригинал национального водительского удостоверения;

паспорт гражданина Украины или ID-карта с выпиской о зарегистрированном месте жительства (их можно предоставить также и в электронной форме - через "Дію");

справка о зарегистрированном месте проживания или справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

фотография размером 3,5 х 4,5 см на матовой цветной бумаге;

платежка об оплате услуги (можно оплатить на месте или онлайн).

"Важно! Фотография должна быть исключительно на матовой бумаге, ведь поверх нее проставляется штамп территориального подразделения, выдающего документ. Без него документ не является действительным", - подчеркнули в ГСЦ МВД.

Как оформляется документ и когда его можно забрать

Зарегистрироваться на получение услуги в сервисном центре МВД можно на официальном сайте (через Е-запись) или в мобильном приложении "Е-запись" - на 21 день вперед.

Для того чтобы получить услугу "день в день", зарегистрироваться возможно через терминалы, расположенные в помещениях сервисных центров МВД.

После подачи документов клиент проверяет заявление на выдачу международного водительского удостоверения и подписывает его в присутствии администратора сервисного центра МВД.

Тем самым человек подтверждает актуальность указанных сведений (на этом этапе важно тщательно проверить правильность персональных данных).

После этого необходимо оплатить услугу:

либо в банковском учреждении;

либо онлайн.

"Обратите внимание! Все предоставленные документы для услуги после проверки сразу возвращают клиенту", - отметили в ГСЦ МВД.

Уточняется, что выдача международного водительского удостоверения осуществляется без сдачи экзаменов.

"Международное водительское удостоверение оформляется и выдается до пяти рабочих дней с момента подачи необходимых документов и действительно в течение трех лет, но не более срока действия национального водительского удостоверения", - подытожили в ГСЦ МВД.