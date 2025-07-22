Быстро и без экзаменов: как оформить международное водительское удостоверение за 5 дней (инструкция)

Украинцы, которые планируют путешествие за границу, могут получить международное водительское удостоверение всего за пять дней и без сдачи экзаменов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.
Гражданам рассказали, что международное водительское удостоверение - это документ, который оформляется офлайн - в сервисных центрах МВД - на основании действующего национального водительского документа.
Уточняется, что такой документ:
Транслитерация личных данных человека ("перевод" из одной системы письма в другую) должна быть одинаковой:
Стало быть для того, чтобы с "переводом" фамилии и имени не было лишних хлопот (при оформлении международного удостоверения), в сервисный центр МВД необходимо предоставить загранпаспорт (паспорт гражданина Украины для выезда за границу).
Кроме того, обязательными для подачи являются следующие документы:
"Важно! Фотография должна быть исключительно на матовой бумаге, ведь поверх нее проставляется штамп территориального подразделения, выдающего документ. Без него документ не является действительным", - подчеркнули в ГСЦ МВД.
Зарегистрироваться на получение услуги в сервисном центре МВД можно на официальном сайте (через Е-запись) или в мобильном приложении "Е-запись" - на 21 день вперед.
Для того чтобы получить услугу "день в день", зарегистрироваться возможно через терминалы, расположенные в помещениях сервисных центров МВД.
После подачи документов клиент проверяет заявление на выдачу международного водительского удостоверения и подписывает его в присутствии администратора сервисного центра МВД.
Тем самым человек подтверждает актуальность указанных сведений (на этом этапе важно тщательно проверить правильность персональных данных).
После этого необходимо оплатить услугу:
"Обратите внимание! Все предоставленные документы для услуги после проверки сразу возвращают клиенту", - отметили в ГСЦ МВД.
Уточняется, что выдача международного водительского удостоверения осуществляется без сдачи экзаменов.
"Международное водительское удостоверение оформляется и выдается до пяти рабочих дней с момента подачи необходимых документов и действительно в течение трех лет, но не более срока действия национального водительского удостоверения", - подытожили в ГСЦ МВД.
Напомним, ранее мы рассказывали, что МВД ввело важные изменения в записи в сервисные центры.
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