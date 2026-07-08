Швидко чи через роки? Коли Україна може виготовити свої перші ракети до Patriot

Президент США Дональд Трамп анонсував надання Україні права виробляти зенітно-ракетні комплекси Patriot.
РБК-Україна поговорило з експертами щодо перспектив локалізації виробництва критично важливих компонентів протиповітряної оборони.
Авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі РБК-Україна підкреслив, що скоріш за все мова йде про виробництво ракет до комплексів Patriot, адже з пусковими установками проблем немає – вони є у нас, і їх виробляють поляки.
За його словами, якщо бути оптимістичним, то рік, як мінімум, піде на те, щоб зробити якийсь виробничий майданчик, щось побудувати, щось "заховати" і почати завозити якесь обладнання.
"Скажемо, в кращому випадку рік. І ще два роки потрібні на те, щоб зробити одну ракету. Тому що за технологію виробництва ракет PAC-3, виробництво триває від 23 до 25 місяців. Ну, тобто 2 роки. Тому в найкращому випадку ми це все отримуємо в 2029 році", - підкреслив Криволап.
Він також додав, що вже в 2027 році Україна повинна отримати законтрактовані ракети PAC-3 від Сполучених Штатів.
Авіаційний експерт та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський у коментарі РБК-Україна підкреслив, що поки що до кінця не відомо, як Україні передають можливість ліцензії виробництва і чи передають якісь виробничі підтримки.
"Система виробництва ракет Patriot – це велика кількість країн, які залучені до цього процесу. В Японії є завод, потім є кінцева збірка в Німеччині, а якщо йдеться про PAC-3, то їх виробляє Lockheed Martin у штаті Арканзас. Відповідно, тут треба зрозуміти, що частину засобів наведення виготовляють якісь ще компанії, немає такого, щоб усе виготовлялось на одному заводі", - підкреслив експерт.
Храпчинський також підкреслив, що для кінцевої збірки потрібні зовсім інші виробничі лінії. На його думку, йдеться не про пускові установки й точно не про засоби радіолокації, а, ймовірно, лише про самі ракети.
"Позитивна динаміка в тому, що, скоріше за все, дозволять виробляти в Україні, але яка саме частина виробництва, чи це фінальне складання – ці деталі поки не розкриті", - додав він.
Виробництво ракет до ЗРК Patriot є прикладом масштабної міжнародної кооперації, де жодне підприємство не виготовляє систему одноосібно.
Зокрема, випуск найсучаснішої модифікації PAC-3 закріплений за американською компанією Lockheed Martin в Арканзасі, тоді як у Німеччині розгорнуто фінальну збірку ракет версії PAC-2 (GEM-T), а Японія має власні ліцензійні лінії.
Водночас критично важливі компоненти, як-от системи точного наведення та бортова електроніка, постачаються розгалуженою мережею інших вузькопрофільних субпідрядників по всьому світу.
Зі свого боку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у Telegram виразив упевненість у тому, що Україна зможе самостійно виробляти ракети до "Патріотів".
"Я розбирав ракети PAC від "Патріот" після відстрілу. Бачив, з чого і як вони зібрані, і можу з упевненістю сказати, що ми зможемо налагодити їхнє виробництво за ліцензією США", - зазначив Бескрестнов.
За його словами, це чудова новина, але, головне, щоб процес виробництва важливих компонентів ППО розпочався якомога швидше.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ проводить переговори з міжнародними партнерами щодо отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем Patriot.
Водночас Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом на саміті в Туреччині одним із ключових питань стане посилення української ППО, зокрема постачання ЗРК Patriot.