Быстро или спустя годы? Когда Украина может изготовить свои первые ракеты для Patriot

Президент США Дональд Трамп анонсировал предоставление Украине права производить зенитно-ракетные комплексы Patriot.
РБК-Украина поговорила с экспертами по поводу перспектив локализации производства критически важных компонентов противовоздушной обороны.
Авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что, скорее всего, речь идет о производстве ракет к комплексам Patriot, ведь с пусковыми установками проблем нет – они есть у нас, и их производят поляки.
По его словам, если быть оптимистичным, то год, как минимум, пойдет на то, чтобы сделать какую-нибудь производственную площадку, что-то построить, что-то "спрятать" и начать завозить какое-нибудь оборудование.
"Скажем, в лучшем случае год. И еще два года нужны на то, чтобы сделать одну ракету. Потому что за технологию производства ракет PAC-3 производство длится от 23 до 25 месяцев. Ну, то есть 2 года. Поэтому в лучшем случае мы это все получаем в 2029 году", - подчеркнул Криволап.
Он также добавил, что уже в 2027 году Украина должна получить законтрактованную ракету PAC-3 от Соединенных Штатов.
Авиационный эксперт и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что пока до конца неизвестно, как Украине передают возможность лицензии производства и передают ли какие-либо производственные поддержки.
"Система производства ракет Patriot – это большое количество стран, которые вовлечены в этот процесс. В Японии есть завод, затем есть конечный сборник в Германии, а если речь идет о PAC-3, то их производит Lockheed Martin в штате Арканзас. Соответственно, здесь надо понять, что часть средств наведения производят какие-то еще компании, нет такого, чтобы все изготовлялось".
Храпчинский также подчеркнул, что для окончательного сборника нужны совсем другие производственные линии. По его мнению, речь идет не о пусковых установках и точно не о радиолокационных средствах, а, вероятно, только о самих ракетах.
"Позитивная динамика в том, что, скорее всего, позволят производить в Украине, но какая именно часть производства, это финальная сборка – эти детали пока не раскрыты", - добавил он.
Производство ракет в ЗРК Patriot является примером масштабной международной кооперации, где ни одно предприятие не производит систему единолично.
В частности, выпуск самой современной модификации PAC-3 закреплен за американской компанией Lockheed Martin в Арканзасе, тогда как в Германии развернут финальный сборник ракет версии PAC-2 (GEM-T), а у Японии есть собственные лицензионные линии.
В то же время критически важные компоненты, такие как система точного наведения и бортовая электроника, поставляются разветвленной сетью других узкопрофильных субподрядчиков по всему миру.
Со своей стороны советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов в Telegram выразил уверенность в том, что Украина сможет самостоятельно производить ракеты к "Патриотам".
"Я разбирал ракеты PAC от "Патриот" после отстрела. Видел, из чего и как они собраны, и могу с уверенностью сказать, что мы сможем наладить их производство по лицензии США", – отметил Бескрестнов.
По его словам, это отличная новость, но главное, чтобы процесс производства важных компонентов ПВО начался как можно скорее.
Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев проводит переговоры с международными партнерами по получению лицензий на производство антибаллистических систем Patriot .
В то же время Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Дональдом Трампом на саммите в Турции одним из ключевых вопросов станет усиление украинской ПВО , в частности, поставки ЗРК Patriot.