Скорость свыше 350 км/ч: в РФ показали модернизированный реактивный дрон БМ-35
Российские пропагандисты показали сюжет о применении ударного дрона БМ-35 с реактивным двигателем, способным развивать скорость более 350 км/ч и лететь на расстояние более 200 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сюжет телеканала НТВ, который обнародовал в своем Telegram-канале советник Президента Украины по связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.
Скорость, вроде бы недостижимая для перехватчиков
По словам российских операторов, запуск БМ-35 не нуждается в сложной подготовке — дрон поднимают в воздух в считанные минуты с любого участка местности с помощью мобильной платформы. Как говорят россияне, оператор может управлять дроном на любом участке траектории полета, то есть по существу в режиме FPV, при этом украинские средства РЭБ якобы на сигнал не влияют.
Боевая часть дрона весит 10 килограммов, а дальность полета превышает 200 километров, что, по утверждению операторов, позволяет поражать цели в глубоком тылу.
Заявленная скорость - более 350 км/ч, из-за чего, как утверждают россияне, украинские перехватчики не успевают за аппаратом.
Подготовку всех комплектующих осуществляют заранее на складе, а непосредственно на позиции остается собрать дрон, установить боечасть и запустить его — за раз могут отправлять до трех таких аппаратов. По словам операторов, боеприпас разрывается на тысячу поражающих элементов на дальности до 200 метров.
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Где применяют БМ-35 и кто им управляет
Дроны этого типа применяет группировка "Север" на участке, где оккупанты наступают на приграничные районы Харьковской и Сумской областей. Ранее на этом направлении работали преимущественно FPV-расчеты, и БМ-35 представляют как альтернативу, адаптированную под их задачи — прерывание логистики украинских подразделений.
В сюжете оккупанты признаются, что их задачи с применением БМ-35 — отрезать ВСУ от поставок, отрабатывая маскирующие позиции и передвижение противника.
Украина готовится к сбитию реактивных дронов россиян. Как отмечал в интервью РБК-Украина СЕО Yartura Олег Букаренко, все разработчики дронов-перехватчиков будут переходить на реактивную тягу, так как это сильно увеливичивает скорость.
Также украинская компания SkyFall создала новый скоростной дрон-перехватчик P1-SUN Jetkiller, способный эффективно уничтожать российские "Шахеды" с реактивными двигателями. Он может развивать скорость до 370 км/ч, что превышает заявленную врагом скорость реактивного БМ-35.
Еще в июне Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщал о появлении у кафиров дешевого и примитивного реактивного дрона с аналоговой передачей видео на частоте 3,3 ГГц — сочетание реактивного двигателя с такой системой связи военный специалист тогда назвал опасным технологическим шагом, несмотря на приме.
В конце июля – начале августа тенденция к массовизации таких средств поражения подтвердилась и на официальном уровне: представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в июле 2026 года войска РФ применили в пять раз больше реактивных беспилотников, чем месяцем ранее.