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Росія зменшила кількість атак дронами, але є нюанс, - Ігнат

15:30 20.07.2026 Пн
2 хв
Чому ударів насправді не стало менше?
aimg Олена Чупровська
Росія зменшила кількість атак дронами, але є нюанс, - Ігнат Фото: Росіяни не скоротили удари дронами, а лише змінили тактику (Getty Images)
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Російські війська не скоротили атаки безпілотниками, а лише перерозподіляють удари між дронами й ракетами, продовжуючи бити по Україні майже цілодобово.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

Ставка на балістику, а не менше дронів

Речник прокоментував заяву аналітиків ISW про те, що Росія нібито почала рідше застосовувати безпілотники. За його словами, насправді ворог зараз більше покладається на балістичні ракети через проблеми з постачанням ракет для ППО для України.

Але кількість атак дронами від цього не зменшилась - вони тривають щоночі, а нерідко і вдень.

“Я б не говорив, що менше, що вони дійсно роблять зараз ставку на балістику, розуміючи певну проблематику, яка в нас є з постачанням ракет для України, але вони атакують щоночі, і зараз протягом денної пори. Коли противник ставить собі таку мету, то дрони можуть атакувати і цілодобово”, - зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Навантаження на ППО не спадає

За словами Ігната, ситуація для Сил оборони залишається напруженою. Після нічної атаки, де було задіяно близько 150 безпілотників, ворог удень може запустити ще понад сотню дронів.

Через безперервну боротьбу за небо втомлюються і люди, і техніка. Тому, наголосив речник, розслаблятися не можна.

“Противник може дещо змінити акцент в ударах, чи то на дрони, чи то на ракети. І не забувайте про дрони тактичного рівня - це ті ж самі "Ланцети", "Молнії", вони в цю статистику, яку ми подаємо, навіть і не входять”, - поінформував Ігнат.

Речник уточнив, що безпілотники оперативно-тактичного і тактичного рівнів Генеральний штаб ЗСУ показує окремо - у своєму ранковому зведенні.

Тим часом сьогодні росіяни вперше вдарили керованою авіабомбою по Павлограду на Дніпропетровщині. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще щонайменше 13 цивільних отримали поранення, серед постраждалих - однорічна дитина.

Також ми писали, росіяни дедалі частіше застосовують реактивні безпілотники та гібридні боєприпаси "Бандероль". Ця зброя є гібридом дрона й ракети та здатна розвивати швидкість до 600 кілометрів на годину.

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