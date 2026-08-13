Швидкість 900 км/год: що відомо про ракети-дрони "Паляниця" та "Пекло", які атакували Новоросійськ

У ніч на 12 серпня по військово-морській базі РФ у Новоросійську вперше в одній операції злагоджено спрацювали українські далекобійні ракети-дрони "Паляниця" та "Пекло" – розробки, здатні вражати цілі на відстані до 650–700 км.
РБК-Україна зібрало інформацію про характеристики дронів-ракет, що вдарили по Новоросійську.
"Паляниця" – це ракета-дрон вагою 320 кг, з яких до 100 кг припадає на корисне навантаження. Максимальна дальність польоту становить 650 км, а крейсерська швидкість сягає 900 км/год. Висота польоту – від 15 до 500 м.
Україна вперше застосувала "Паляницю" у серпні 2024 року. А під час виставки озброєння MSPO 2025 Укроборонпром розкрив характеристики цієї дрон-ракети, писало видання Defense Express.
Фото: характеристики "Паляниці" (інфографіка Укроборонпрому)
Довжина ракети – 3,5 м, розмах крил – 1,7 м. "Паляниця" оснащена одноконтурним турбореактивним двигуном та комбінованою системою наведення INS+GPS. Старт здійснюється з наземної пускової установки за допомогою твердопаливного прискорювача.
Дрон-ракета (або ракета-дрон) – це проміжний клас озброєння між ударним безпілотником-камікадзе та класичною крилатою ракетою. В Україні до цього класу належать "Паляниця" та "Пекло", а також представлені пізніше "Барс" і "Рута".
У Росії прямим концептуальним аналогом вважається крилата ракета S8000 "Бандероль", яку, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, виготовляє підсанкційне підприємство "Кронштадт".
За концепцією "Бандероль" близька до українських розробок і американської протикорабельної ракети AGM-158C LRASM, але поступається їм у габаритах і потужності бойової частини.
Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначав РБК-Україна, що головна перевага такого боєприпасу – швидкість, яка дозволяє долати протиповітряну оборону для точкових ударів, тоді як необхідність повітряного носія та висока вартість (утричі дорожча за "Шахед") обмежують потенціал масового застосування "Бандеролі".
"Пекло" – гібрид ударного дрона і крилатої ракети, розроблений українською оборонною промисловістю.
Як заявляв ексміністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час передачі першої партії ракет-дронів Силам оборони у грудні 2024 року, "Пекло" створили з нуля протягом року, і виріб уже мав успішні бойові застосування. За його словами, ракета-дрон розвиває швидкість 700 км/год і летить на відстань до 700 км.
Ракети-дрони "Паляниця" та "Пекло" стали лише частиною арсеналу, який Сили оборони України застосували в ході операції по військово-морській базі РФ у Новоросійську – останньому великому опорному пункту російського флоту на Чорному морі.
За словами президента Володимира Зеленського, вперше в одній операції злагоджено спрацювали одразу чотири типи ракет – "Паляниця", "Пекло", "Барс" і "Довгий Нептун", а також низка ударних дронів і безпілотних катерів. Глава держави підтвердив ураження кількох кораблів російського флоту в бухті Новоросійська, зокрема фрегатів "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров".
Наслідки удару відчутні й для економіки регіону: зерновий термінал у Новоросійську призупинив роботу після атаки України, через нього проходить до третини російського експорту зерна. Зеленський назвав операцію проявом "далекобійних санкцій" і заявив, що Україна продовжуватиме спонукати Росію до миру подальшим застосуванням зброї далекої та середньої дальності.