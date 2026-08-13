Швидкість 900 км/год: що відомо про ракети-дрони "Паляниця" та "Пекло", які атакували Новоросійськ

Які характеристики має "Паляниця"

"Паляниця" – це ракета-дрон вагою 320 кг, з яких до 100 кг припадає на корисне навантаження. Максимальна дальність польоту становить 650 км, а крейсерська швидкість сягає 900 км/год. Висота польоту – від 15 до 500 м.

Україна вперше застосувала "Паляницю" у серпні 2024 року. А під час виставки озброєння MSPO 2025 Укроборонпром розкрив характеристики цієї дрон-ракети, писало видання Defense Express.

Фото: характеристики "Паляниці" (інфографіка Укроборонпрому)

Довжина ракети – 3,5 м, розмах крил – 1,7 м. "Паляниця" оснащена одноконтурним турбореактивним двигуном та комбінованою системою наведення INS+GPS. Старт здійснюється з наземної пускової установки за допомогою твердопаливного прискорювача.

Дрон-ракета (або ракета-дрон) – це проміжний клас озброєння між ударним безпілотником-камікадзе та класичною крилатою ракетою. В Україні до цього класу належать "Паляниця" та "Пекло", а також представлені пізніше "Барс" і "Рута".

У Росії прямим концептуальним аналогом вважається крилата ракета S8000 "Бандероль", яку, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, виготовляє підсанкційне підприємство "Кронштадт".

За концепцією "Бандероль" близька до українських розробок і американської протикорабельної ракети AGM-158C LRASM, але поступається їм у габаритах і потужності бойової частини.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначав РБК-Україна, що головна перевага такого боєприпасу – швидкість, яка дозволяє долати протиповітряну оборону для точкових ударів, тоді як необхідність повітряного носія та висока вартість (утричі дорожча за "Шахед") обмежують потенціал масового застосування "Бандеролі".

Чим "Пекло" відрізняється від "Паляниці"

"Пекло" – гібрид ударного дрона і крилатої ракети, розроблений українською оборонною промисловістю.

Як заявляв ексміністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час передачі першої партії ракет-дронів Силам оборони у грудні 2024 року, "Пекло" створили з нуля протягом року, і виріб уже мав успішні бойові застосування. За його словами, ракета-дрон розвиває швидкість 700 км/год і летить на відстань до 700 км.