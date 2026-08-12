Зерновий термінал у Новоросійську призупинив роботу після атаки дронів, - Reuters

Російський зерновий термінал Demetra Holding у Новоросійську призупинив роботу після нічної атаки українських дронів 12 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Варто зазначити, що через порт Новоросійська проходить до третини російського експорту зерна.

Власник Demetra Holding підтвердив пошкодження термінала, але не уточнив їхній характер і відмовився від подальших коментарів.

За словами джерела агентства у галузі, роботу термінала призупинили, а оцінка пошкоджень триває.

Атака дронів на Новоросійськ

Нагадаємо, Сили оборони України цієї ночі уразили військово-морську базу РФ у Новоросійську - останній великий опорний пункт російського флоту на Чорному морі.

По визначених цілях відпрацювали реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи. Підтверджено влучання по позиціях протиповітряної оборони, причалах та інфраструктурі морського порту.

Пожежу в порту зафіксувала супутникова система NASA, яка відстежує вогнища займань і оцінює наслідки для довкілля. Знімки показали теплові аномалії одразу в кількох точках Новоросійська.