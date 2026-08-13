Скорость 900 км/ч: что известно о ракетах-дронах "Паляниця" и "Пекло", атаковавших Новороссийск

Какие характеристики имеет "Паляниця"

"Паляниця" – это ракета-дрон весом 320 кг, из которых до 100 кг приходится на полезную нагрузку. Максимальная дальность полета составляет 650 км, а крейсерская скорость достигает 900 км/ч. Высота полета – от 15 до 500 м.

Украина впервые применила "Паляницу" в августе 2024 года. А во время выставки вооружения MSPO 2025 Укроборонпром раскрыл характеристики этой дрон-ракеты, писало издание Defense Express.

Фото: характеристики "Паляницы" (инфографика Укроборонпрома)

Длина ракеты – 3,5 м, размах крыльев – 1,7 м. "Паляница" оснащена одноконтурным турбореактивным двигателем и комбинированной системой наведения INS+GPS. Старт производится с наземной пусковой установки с помощью твердотопливного ускорителя.

Дрон-ракета (или ракета-дрон) – это промежуточный класс вооружения между ударным беспилотником-камикадзе и классической крылатой ракетой. В Украине к этому классу относятся "Паляниця" и "Пекло", а также представленные позже "Барс" и "Рута".

В России прямым концептуальным аналогом считается крылатая ракета S8000 "Бандероль", которую, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, производит подсанкционное предприятие "Кронштадт" .

По концепции "Бандероль" близка к украинским разработкам и американской противокорабельной ракете AGM-158C LRASM, но уступает им в габаритах и мощности боевой части.

Авиационный эксперт Константин Криволап отмечал РБК-Украина, что главное преимущество такого боеприпаса – скорость, позволяющая преодолевать противовоздушную оборону для точечных ударов, тогда как необходимость воздушного носителя и высокая стоимость (втрое дороже "Шахеда") ограничивают потенциал массового применения "Бандероли".

Чем "Пекло" отличается от "Паляницы"

"Пекло" – гибрид ударного дрона и крылатой ракеты, разработанный украинской оборонной промышленностью.

Как заявлял эксминистр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин во время передачи первой партии ракет-дронов Силам обороны в декабре 2024 года, "Пекло" создали с нуля в течение года, и изделие уже имело успешные боевые применения. По его словам, ракета-дрон развивает скорость 700 км/ч и летит на расстояние до 700 км.