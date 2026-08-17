Швидкість 350 км/год: У США показали новий дрон-перехоплювач, розроблений українцем
Американський стартап Thermopylae Aerospace, заснований українським інженером Єгором Балицьким, провів успішну демонстрацію свого дрона-перехоплювача SPART для Повітряних сил США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Blog.
Як проходила демонстрація на авіабазі Едвардс
Випробування відбулися в липні на авіабазі Едвардс у Каліфорнії в рамках заходу Game of Drones 26-2, який регулярно проводить 412-ме випробувальне крило спільно з Агенцією управління оборонними контрактами (DCMA).
За словами Балицького, невелика команда компанії провела повний наскрізний показ роботи SPART - новаторської платформи-перехоплювача, розробленої саме для боротьби з великими дронами.
"У 412-му випробувальному крилі, на авіабазі Едвардс, під час Game of Drones 26-2 наша невелика команда успішно завершила наскрізну демонстрацію SPART", - заявив Балицький.
Єгор Балицький - інженер-самоук, який виїхав з України у 17 років після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Він заснував Thermopylae у червні 2025 року, а вже в листопаді компанія залучила 1,6 мільйона доларів інвестицій на pre-seed стадії від інвесторів, серед яких Naval Ravikant та орієнтований на Україну венчурний фонд UA1.
Відтоді команда зросла з двох до приблизно п'яти співробітників.
Технічні характеристики та переваги нового перехоплювача
SPART - складаний квадрокоптер, призначений для протидії більшим дронам, зокрема цілям класу Group 2, до яких належать і ударні безпілотники типу "Шахед".
Апарат використовує теплове наведення, розвиває швидкість до 350 км/год і має цільову тривалість польоту до 20 хвилин, а функція часткового повторного використання дозволяє повернути перехоплювач, якщо він не влучив у ціль.
За словами Балицького, SPART можна інтегрувати на безпілотні літальні апарати, наземну техніку, морські судна та пілотовані машини як носії, а сам дрон розробляється з розрахунком на масове виробництво за низької собівартості.
"Ми побудували його з нуля за дуже короткий час. Пишаюся командою за те, що ми досягли цього", — зазначив засновник компанії.
Балицький також розповів виданню Janes, що більшість західних перехоплювачів дронів покладаються на ракетні двигуни та дорогі компоненти. Через це їх застосування проти дешевих безпілотників коштує надто дорого, а системи з ручним керуванням, які використовують в Україні, значною мірою залежать від навичок конкретного оператора, а не від масштабованого рішення.
Thermopylae позиціонує SPART саме як дешевшу альтернативу, розраховану на виробництво та розгортання у значно більших обсягах, ніж існуючі перехоплювачі.
Game of Drones - регулярний випробувальний захід, який проводить Експериментальні сили 412-го випробувального крила на авіабазі Едвардс у партнерстві з Агентством з управління оборонними контрактами США.
Раніше РБК-Україна писало, що дрони-перехоплювачі ускладнили роботу українських бомберів, однак Сили оборони вже знайшли спосіб протидії - про це розповів комбриг 107-ї бригади ТрО Денис Перч, зазначивши, що ворог швидко переймає й масштабує напрацювання українських військових завдяки власному державному ресурсу.
Також ми повідомляли, що Центральне командування США створює перше багатонаціональне угруповання ударних дронів усіх типів під назвою Falcon Strike, яке об'єднає повітряні, надводні та підводні безпілотні системи партнерів США — це стало ще одним кроком у масштабуванні дронових спроможностей американської армії.