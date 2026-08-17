ua en ru
Пн, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Скорость 350 км/ч: В США показали новый дрон-перехватчик, разработанный украинцем

11:42 17.08.2026 Пн
3 мин
В чем особенности нового перехватчика ударных дронов?
aimg Лев Шевченко
Скорость 350 км/ч: В США показали новый дрон-перехватчик, разработанный украинцем Фото: запуск SPART (Егор Балицкий, Thermopylae Aerospace)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Американский стартап Thermopylae Aerospace, основанный украинским инженером Егором Балицким, провел успешную демонстрацию своего дрона-перехватчика SPART для Воздушных сил США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog.

Как проходила демонстрация на авиабазе Эдвардс

Испытания прошли в июле на авиабазе Эдвардс в Калифорнии в рамках мероприятия Game of Drones 26-2, регулярно проводящего 412-е испытательное крыло совместно с Агентством управления оборонными контрактами (DCMA).

По словам Балицкого, небольшая команда компании провела полный сквозной показ работы SPART – новаторской платформы-перехватчика, разработанной именно для борьбы с большими дронами.

"В 412-м испытательном крыле на авиабазе Эдвардс во время Game of Drones 26-2 наша небольшая команда успешно завершила сквозную демонстрацию SPART", - заявил Балицкий.

Егор Балицкий - инженер-самоучка, уехавший из Украины в 17 лет после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он основал Thermopylae в июне 2025 года, а уже в ноябре компания привлекла 1,6 млн долларов инвестиций на pre-seed стадии от инвесторов, среди которых Naval Ravikant и ориентированный на Украину венчурный фонд UA1.

С тех пор команда выросла с двух до примерно пяти сотрудников.

Читайте также: ВСУ бьют британскими реактивными дронами вглубь России, - The Times

Технические характеристики и преимущества нового перехватчика

SPART – складной квадрокоптер, предназначенный для противодействия большим дронам, в частности целям класса Group 2, к которым относятся и ударные беспилотники типа "Шахед".

Аппарат использует тепловую наводку, развивает скорость до 350 км/ч и имеет целевую продолжительность полета до 20 минут, а функция частичного повторного использования позволяет вернуть перехватчик, если он не попал в цель.

По словам Балицкого, SPART можно интегрировать в беспилотные летательные аппараты, наземную технику, морские суда и пилотируемые машины как носители, а сам дрон разрабатывается с расчетом на массовое производство по низкой себестоимости.

"Мы построили его с нуля за очень короткое время. Горжусь командой за то, что мы добились этого", - отметил основатель компании.

Балицкий также рассказал изданию Janes, что большинство западных перехватчиков дронов возлагаются на ракетные двигатели и дорогостоящие компоненты. Поэтому их применение против дешевых беспилотников стоит слишком дорого, а системы с ручным управлением, которые используют в Украине, в значительной степени зависят от навыков конкретного оператора, а не от масштабируемого решения.

Thermopylae позиционирует SPART именно как более дешевую альтернативу, рассчитанную на производство и развертывание в значительно больших объемах, чем существующие перехватчики.

Game of Drones – регулярное испытательное мероприятие, которое проводит Экспериментальные силы 412-го испытательного крыла на авиабазе Эдвардс в партнерстве с Агентством по управлению оборонными контрактами США.

Ранее РБК-Украина писала, что дроны-перехватчики усложнили работу украинских бомберов, однако Силы обороны уже нашли способ противодействия - об этом рассказал комбриг 107-й бригады ТРО Денис Перч, отметив, что враг быстро перенимает и масштабирует наработки украинских военных благодаря собственному государственному ресурсу.

Также мы сообщали, что Центральное командование США создает первую многонациональную группировку ударных дронов всех типов под названием Falcon Strike, объединяющую воздушные, надводные и подводные беспилотные системы партнеров США, что стало еще одним шагом в масштабировании дроновых способностей американской армии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дрони Соединенные Штаты Америки Miltech
Новости
В Чернигове тысячи людей остались без света после атаки РФ
В Чернигове тысячи людей остались без света после атаки РФ
Аналитика
Реактивные дроны РФ: смогут ли они вытеснить обычные БПЛА и как отвечает Украина
Андрей ТимощенковАвтор рубрики Miltech Реактивные дроны РФ: смогут ли они вытеснить обычные БПЛА и как отвечает Украина