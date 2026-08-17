Скорость 350 км/ч: В США показали новый дрон-перехватчик, разработанный украинцем

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog .

Как проходила демонстрация на авиабазе Эдвардс

Испытания прошли в июле на авиабазе Эдвардс в Калифорнии в рамках мероприятия Game of Drones 26-2, регулярно проводящего 412-е испытательное крыло совместно с Агентством управления оборонными контрактами (DCMA).

По словам Балицкого, небольшая команда компании провела полный сквозной показ работы SPART – новаторской платформы-перехватчика, разработанной именно для борьбы с большими дронами.

"В 412-м испытательном крыле на авиабазе Эдвардс во время Game of Drones 26-2 наша небольшая команда успешно завершила сквозную демонстрацию SPART", - заявил Балицкий.

Егор Балицкий - инженер-самоучка, уехавший из Украины в 17 лет после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он основал Thermopylae в июне 2025 года, а уже в ноябре компания привлекла 1,6 млн долларов инвестиций на pre-seed стадии от инвесторов, среди которых Naval Ravikant и ориентированный на Украину венчурный фонд UA1.

С тех пор команда выросла с двух до примерно пяти сотрудников.

Технические характеристики и преимущества нового перехватчика

SPART – складной квадрокоптер, предназначенный для противодействия большим дронам, в частности целям класса Group 2, к которым относятся и ударные беспилотники типа "Шахед".

Аппарат использует тепловую наводку, развивает скорость до 350 км/ч и имеет целевую продолжительность полета до 20 минут, а функция частичного повторного использования позволяет вернуть перехватчик, если он не попал в цель.

По словам Балицкого, SPART можно интегрировать в беспилотные летательные аппараты, наземную технику, морские суда и пилотируемые машины как носители, а сам дрон разрабатывается с расчетом на массовое производство по низкой себестоимости.

"Мы построили его с нуля за очень короткое время. Горжусь командой за то, что мы добились этого", - отметил основатель компании.

Балицкий также рассказал изданию Janes, что большинство западных перехватчиков дронов возлагаются на ракетные двигатели и дорогостоящие компоненты. Поэтому их применение против дешевых беспилотников стоит слишком дорого, а системы с ручным управлением, которые используют в Украине, в значительной степени зависят от навыков конкретного оператора, а не от масштабируемого решения.

Thermopylae позиционирует SPART именно как более дешевую альтернативу, рассчитанную на производство и развертывание в значительно больших объемах, чем существующие перехватчики.

Game of Drones – регулярное испытательное мероприятие, которое проводит Экспериментальные силы 412-го испытательного крыла на авиабазе Эдвардс в партнерстве с Агентством по управлению оборонными контрактами США.