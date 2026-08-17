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ЗСУ бʼють британськими реактивними дронами вглиб Росії, - The Times

07:30 17.08.2026 Пн
2 хв
Які цілі уразили Nyan та інші британські безпілотники в Росії та які їхні характеристики?
aimg Лев Шевченко
ЗСУ бʼють британськими реактивними дронами вглиб Росії, - The Times Фото: дрон Nyan (Міноборони Великої Британії)
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Україна вперше застосувала британські ударні дрони для операцій углиб території Росії - відповідні системи вже півроку задіяні у атаках на нафтопереробні заводи та інші об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Які дрони застосовує Україна

За даними видання, протягом останніх шести місяців у глибоких ударах по Росії використовуються безпілотники двох британських компаній.

Один із них - реактивний дрон Nyan (Nyan Maritime One Way Effector), який виробляє компанія Callen-Lenz, дочірня структура BAE Systems. Апарати збирають у графстві Вілтшир, і раніше їх тестували у британських Королівських ВМС. Дальність польоту Nyan перевищує 240 кілометрів, а розмах крил становить 2,9 метра.

Назву другого типу дрона видання не розкриває з міркувань безпеки - відомо лише, що його дальність перевищує 960 кілометрів. У BAE Systems офіційно підтвердили The Sunday Times, що постачають низку можливостей британському Міністерству оборони в рамках підтримки Києва.

За інформацією The Times, дані про використання британських дронів виданню надали джерела у Збройних силах України. Один зі співрозмовників зазначив, що переважну частину далекобійних ударів Україна завдає безпілотниками власного виробництва, проте британські дрони також успішно застосовуються для подібних атак.

По яких об'єктах уже завдано ударів

Британські дрони брали участь в атаках на нафтопереробні та військові об'єкти в глибині Росії. Зокрема, після удару 31 липня зупинив переробку нафти завод у Волгограді, а 6 серпня безпілотники пошкодили резервуари на НПЗ у Ярославлі.

Високопоставлене джерело в британському Міноборони заявило виданню, що такі удари означають - Лондон більше не побоюється реакції Москви на подібну підтримку Києва. Водночас відставний маршал авіації Великої Британії Грег Бегвелл попередив, що застосування британських дронів проти Росії дає Москві підстави розглядати компанії-виробники таких систем у Британії як "законні цілі".

Атаки на нафтопереробну галузь Росії тривають упродовж усього літа 2026 року. Одним із ключових об'єктів залишається Ярославський НПЗ "Славнефть-ЯНОС", який СБУ повторно уразила 6 серпня разом із кораблями берегової охорони в Керчі - підприємство входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів Росії потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік.

Загалом із початку серпня удари по паливній інфраструктурі агресора набули системного характеру: за даними Bloomberg, Україна атакувала майже третину великих російських НПЗ, уразивши 10 із 34 підприємств, переважно пов'язаних із найбільшими нафтовидобувними компаніями РФ, що знову тисне на паливне постачання країни-агресорки.

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