Швидкісний режим на дорозі: поліція нагадала про штрафи та пояснила, як їх уникнути

Який штраф за перевищення швидкості

Штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год, але менш ніж на 50 км/год становитиме 340 гривень.

В той час, коли штраф за перевищення швидкості понад 50 км/год становитиме 1700 гривень.

Щоб уникнути штрафу за перевищення швидкості руху потрібно