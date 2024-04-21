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Швидкісний режим на дорозі: поліція нагадала про штрафи та пояснила, як їх уникнути

Фото: поліція пояснила, як уникнути штрафа за перевищення швидкості (facebook.com UA National Police)
Автор: Каріна Левицька

Безпека на дорогах залежить від кожного учасника руху. Саме дотримання правил та відповідальність на дорозі може врятувати життя та допоможе уникнути неприємних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції.

Який штраф за перевищення швидкості

Штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год, але менш ніж на 50 км/год становитиме 340 гривень.

В той час, коли штраф за перевищення швидкості понад 50 км/год становитиме 1700 гривень.

Щоб уникнути штрафу за перевищення швидкості руху потрібно

  • стежити за дорожніми знаками;

  • контролювати швидкість, з якою рухається ваш транспортний засіб; 

  • зберігати пильність під час їзди;

  • дотримуватися безпечної дистанції.

 

Порушення правил дорожнього руху створює загрози життю автомобілістів і пішоходів та підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод.

РБК-Україна у своєму матеріалі розповіло, скільки українцям доведеться заплатити за популярні порушення ПДР

Водночас важко нагадати, що небезпечні ситуації та ДТП на дорозі виникають не лише через водіїв, але й через неуважність самих пішоходів. Згадати основні правила дорожнього руху для пішоходів можна в матеріалі РБК-Україна.

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