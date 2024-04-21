Скоростной режим на дороге: полиция напомнила о штрафах и объяснила, как их избежать

Каков штраф за превышение скорости

Штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч, но менее чем на 50 км/ч составит 340 гривен.

В то время, когда штраф за превышение скорости свыше 50 км/ч составит 1700 гривен.

Чтобы избежать штрафа за превышение скорости движения нужно