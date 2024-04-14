Поліція нагадала основні правила дорожнього руху для пішоходів
Небезпечні ситуації та дорожньо-транспортні пригоди на дорозі виникають не лише через водіїв, але й через неуважність самих пішоходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.
Щоб уберегти якомога більше українців від неприємностей на дорозі, правоохоронці вирішили нагадати основні правила дорожнього руху.
Пішоходам забороняється:
- виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
- раптово виходити, вибігати на проїзну частину, зокрема на пішохідний перехід;
- допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;
- переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири та більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;
- затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
- рухатися автомагістраллю чи дорогою для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки та відпочинку.
ДТП у Києві
У січні під Києвом сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Одна людина загинула, двоє людей постраждали. А в лютому у Києві, на Оболоні, сталася ДТП, в якій постраждали п'ятеро людей, серед яких дитина.
А 6 листопада у Києві на блокпості збили співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпості. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано.
Двома днями пізніше, 8 листопада, в Києві трапилась аварія за участю двох автобусів громадського транспорту. Сім людей постраждали, двоє з них - у лікарні.
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