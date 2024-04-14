Поліція нагадала основні правила дорожнього руху для пішоходів

Небезпечні ситуації та дорожньо-транспортні пригоди на дорозі виникають не лише через водіїв, але й через неуважність самих пішоходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Щоб уберегти якомога більше українців від неприємностей на дорозі, правоохоронці вирішили нагадати основні правила дорожнього руху.

ДТП у Києві

У січні під Києвом сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Одна людина загинула, двоє людей постраждали. А в лютому у Києві, на Оболоні, сталася ДТП, в якій постраждали п'ятеро людей, серед яких дитина.

А 6 листопада у Києві на блокпості збили співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпості. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано.

Двома днями пізніше, 8 листопада, в Києві трапилась аварія за участю двох автобусів громадського транспорту. Сім людей постраждали, двоє з них - у лікарні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.