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Швидкі та маневрові: ЗСУ отримають нові українські дрони-камікадзе NORD

Вівторок 04 березня 2025 16:20
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Швидкі та маневрові: ЗСУ отримають нові українські дрони-камікадзе NORD Фото: ЗСУ отримають нові українські дрони-камікадзе NORD (mod.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Збройних сил України безпілотні авіаційні комплекси NORD українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Як повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, безпілотники NORD – компактні й маневрові. Дрони мають удосконалену систему управління, яка забезпечує надійний зв’язок оператора та "пташки" в умовах роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Літальні апарати мають карбонові рами у декількох типорозмірах. Дрони NORD із бойовим навантаженням у кілька кілограмів здатні розганяти швидкість до 150 кілометрів за годину.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони України наземні роботизовані комплекси Spextr різних модифікацій.

Також Міноборони кодифікувало й допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) "Громило" вітчизняного виробництва.

До того ж відомство допустило до експлуатації у Силах оборони вітчизняного робота-логіста "Змій логістичний".

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Міністерство оборони України Збройні сили України Війна в Україні Дрони
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