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Быстрые и маневренные: ВСУ получат новые украинские дроны-камикадзе NORD

Вторник 04 марта 2025 16:20
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Быстрые и маневренные: ВСУ получат новые украинские дроны-камикадзе NORD Фото: ВСУ получат новые украинские дроны-камикадзе NORD (mod.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотные авиационные комплексы NORD украинского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Как сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, беспилотники NORD - компактные и маневренные. Дроны имеют усовершенствованную систему управления, которая обеспечивает надежную связь оператора и "птички" в условиях работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Летательные аппараты имеют карбоновые рамы в нескольких типоразмерах. Дроны NORD с боевой нагрузкой в несколько килограммов способны разгонять скорость до 150 километров в час.

Напомним, ранее Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны Украины наземные роботизированные комплексы Spextr различных модификаций.

Также Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "Громыло" отечественного производства.

К тому же ведомство допустило к эксплуатации в Силах обороны отечественного робота-логиста "Змей логистический".

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