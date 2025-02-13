Спостерігають та б'ють по противнику: ЗСУ зможуть використовувати на фронті нові роботи

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони України наземні роботизовані комплекси Spextr різних модифікацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

За даними Міноборони, - це універсальна безпілотна платформа, яка призначена для виконання широкого спектру завдань в бойових умовах. Ці роботи можуть долати бездоріжжя та складний рельєф місцевості. А дистанційне керування роботом убезпечує та полегшує роботу військових там, де важливо зменшити ризики для людини.

Залежно від комплектації та навісного устаткування НРК виконують завдання зі спостереження, перевезення боєприпасів, тилового майна та інші. В окремій комплектації можуть виконувати завдання з вогневого ураження противника.

"Роботи Spextr мають компактні розміри, завдяки яким їх легко транспортувати у кузові мікроавтобуса або пікапа. Spextr обладнані безшумним електричним двигуном. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи", - пояснили в Міноборони.

Раніше ми писали про те, що Міністерство оборони України кодифікувало й допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) "Громило" вітчизняного виробництва.