У Швейцарії стався вибух на гірськолижному курорті: є загиблі та постраждалі

Швейцарія, Четвер 01 січня 2026 12:32
UA EN RU
У Швейцарії стався вибух на гірськолижному курорті: є загиблі та постраждалі Фото: у Швейцарії стався вибух на гірськолижному курорті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У новорічну ніч, 1 січня, у швейцарському регіоні Вале стався вибух в барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана. Відомо про десятки загиблих та постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC, Aargauer Zeitung та Sky News.

За даними поліції, вибух стався о 01:30 за місцевим часом в барі Constellation, внаслідок чого виникла пожежа.

Місцеві ЗМІ припускають, що пожежа могла бути спричинена феєрверками під час концерту, але поліція заявляє, що причина наразі невідома.

На запитання BBC про кількість загиблих, речник поліції відповів: "Ми ще не можемо сказати. Кілька".

Водночас командувач поліції кантону Вале Фредерік Гіслер заявив, що внаслідок пожежі загинули кілька десятків людей.

Зазначається, що влада наразі не розголошує точну кількість загиблих з поваги до сімей. Розслідування триває, і більше деталей буде оприлюднено згодом.

Окрім того, повідомляється, що кілька загиблих ще не ідентифіковані. Також відомо, що серед загиблих є туристи.

Поранених розподілили по лікарнях по всій Швейцарії. Уряд кантону Вале закликав громадськість уникати ризикованих видів діяльності, оскільки лікарні переповнені.

Пізніше правоохоронці уточнили, що загинули 10 людей, ще 10 - отримали поранення внаслідок вибуху.

Поліція також підтвердила, що інцидент не розглядається як теракт.

Пожежі на гірськолижних курортах

Нагадаємо, у січні минулого року спалахнула пожежа в готелі на гірськолижному курорті Карталкая у Туреччині. Тоді постраждали близько 70 людей.

Того ж місяця сталася пожежа на території гірськолижного комплексу "Драгобрат" на Закарпатті. Вона тривала майже три години.

