На Закарпатті на курорті "Драгобрат" горів готель

Фото: На курорті "Драгобрат" сьогодні сталась пожежа (facebook.com/MNS.GOV.UA)

На гірськолижному курорті в Україні сьогодні сталась пожежа. Вона тривала майже три години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"11 січня о 12:20 надійшло повідомлення про загоряння в готелі на території гірськолижного комплексу "Драгобрат", - повідомили рятувальники. Для ліквідації пожежі були направлені рятувальники з кількох міст області. Фото: На курорті "Драгобрат" сьогодні сталась пожежа (facebook.com/MNS.GOV.UA) Завдяки злагодженим діям адміністрації готелю та рятувальних служб було евакуйовано 20 відпочивальників. Оскільки умови були складні через гірський шлях, рятувальникам довелося прокладати додаткові лінії для подачі води. Пожежу вдалося локалізувати до 14:04, а повністю ліквідувати о 15:06. Причина загоряння та збитки з'ясовуються.