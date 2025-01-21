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Пожежа на гірськолижному курорті в Туреччині: кількість загиблих збільшилася до 66

Вівторок 21 січня 2025 15:36
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Пожежа на гірськолижному курорті в Туреччині: кількість загиблих збільшилася до 66 Фото: у Туреччині на гірськолижному курорті сталася пожежа (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У готелі на турецькому гірськолижному курорті Карталкая сталася сильна пожежа. Згідно з останніми даними, відомо про 66 загиблих.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

"Ми заявляємо, що наразі ми втратили 66 життів. Ми висловлюємо співчуття сім'ям загиблих наших громадян. Я бажаю якнайшвидшого одужання нашим громадянам, які перебувають на лікуванні", - заявив Ерлікая.

Він уточнив, що в готелі, де сталася пожежа, 12 поверхів. На момент пожежі в ньому було зареєстровано 238 постояльців. Пожежу загасили, але рятувальні роботи тривають.

Зі свого боку міністр охорони здоров'я Туреччини Кемаль Мемішоглу уточнив, що внаслідок інциденту ще 51 людина дістала поранення. 17 із них відправили на домашнє лікування, одна - у критичному стані.

Пожежа в Туреччині

Нагадаємо, сьогодні, 21 січня, стало відомо, що в готелі на гірськолижному курорті Карталкая спалахнула пожежа.

Вона почалася вночі, близько 03:00 за місцевим часом (02:00 за київським). Згідно з останньою офіційною інформацією, було відомо про 10 загиблих і 32 постраждалих.

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